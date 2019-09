Actorul Christopher Plummer o ovaționează, pe covorul roșu la Festivalul de la Toronto, pe jucătoarea de tenis Bianca Andreescu

Astfel, primele cuvinte pe covorul roșu ale lui Christopher Plummer - venit să asiste la premiera mondială a lungmetrajului "Knives Out", la Festivalul de la Toronto (5 - 15 septembrie) - au fost "Care este scorul?".De asemenea, după ce a aflat că jucătoarea de tenis canadiană de origine română a câștigat primul set, Plummer a exclamat: "Fantastic!"."În calitate de canadian, aș vrea să îi spun 'Doboar-o, Bianca!'", a mai spus actorul, adăugând: "Este minunată, nu-i așa? Are toate loviturile, nu pare să mai aibă nevoie de altele". Sâmbătă seară, Bianca Andreescu a câştigat, la 19 ani, primul său titlu de Grand Slam din carieră , după ce a învins-o în finala turneului de tenis US Open pe sextupla campioană de la Flushing Meadows, americanca Serena Williams, scor 6-3, 7-5.Andreescu, locul 15 WTA, a egalat un record stabilit în 1990 de Monica Seles și a devenit totodată prima jucătoare canadiană care câştigă un Grand Slam în era open.Christopher Plummer a câştigat numeroase premii, printre acestea numărându-se trofee prestigioase precum un premiu Oscar, două premii Emmy, două premii Tony, un Glob de Aur, un SAG Award şi un premiu BAFTA. Graţie victoriei sale de la gala premiilor Oscar din 2012, la 82 de ani, pentru rolul din "Beginners", Christopher Plummer a devenit cel mai în vârstă actor din lume care a câştigat un astfel de trofeu decernat de Academia de film americană.