VIDEO Tom Hanks denunță cinismul societății: ”Este un produs grozav care se vinde bine”. De ce a acceptat rolul unui animator pentru copii

Laureat cu premiul Oscar de două ori, Tom Hanks a vorbit despre noua sa peliculă la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, relatează BBC News





”Cinismul a devenit un fel de poziție adoptată automat pentru cea mai mare parte a rutinei zilnice. De ce? Pentru că este ușor și se câștigă bani mulți. Cinismul este un produs grozav de vândut și este începutul perfect al oricărei analize. Teoriile conspiraționiste intră și ele aici. Dar, cred că atunci când Fred Rogers a văzut prima oară emisiuni pentru copii, a văzut ceva ce era cinic. Și de ce ai pune ceva care este cinic în fața unui copil de doi sau trei ani?' a spus Tom Hanks reporterilor prezenți la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.





Hanks a mai adăugat: „Acesta este un tratament cinic adresat publicului. Am devenit atât de siguri de asta, încât atunci când ni se adresează un mesaj atât de simplu ca 'Hei, este o zi frumoasă în cartier!' suntem puțin bulversați. Cred că avem nevoie să ne simțim bine. Există un loc pentru cinism, dar de ce să începem cu asta?”





De altfel, Rogers și-a axat programele pe încercarea de a-i face pe cei mici să fie mai buni, el devenind foarte îndrăgit în rândul copiilor.

















”A Beautiful Day In The Neighborhood” este regizat de Marielle Heller, cunoscută pentru „Can You Ever Forgive Me”, nominalizat la Oscar.





Filmul urmărește relația de prietenie dintre Rogers și un jurnalist al revistei Esquire, care a scris un profil al animatorului în 1998.





Pelicula poate fi urmărită în cinematografele din Statele Unite începând cu 22 noiembrie, iar lansarea în România va avea loc la 31 ianuarie 2020.







