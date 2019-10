Serie Hotnews (4). Are 21 de ani și este urmărită de 2,4 milioane de oameni pe rețeaua socială unde tu nu ești dar, probabil, copiii tăi da​

Ce este TikTok

Experiența TikTok

TikTok și controversele

Este foarte greu să ghicești vârsta Andrei Gogan. E o fată mică de statură care pare că țopăie la fel de mult pe cât merge. Și dacă nu merge sau țopăie, atunci dansează. Zâmbește cu toată fața și o face aproape non-stop. Și dacă ești un pic atent realizezi că nu este nimic fals în asta. Personalitatea și energia ei sunt rețeta perfectă pentru a face ceea ce face. Entertainment.Andra Gogan este unul dintre creatorii de divertisment ai Generației Z . Cântă încă de acum vreo 18 ani și este la fel de cunoscută printre copii ca vocea multor personaje de desene animate de pe Disney Channel. Acum Andra are 21 de ani și numere impresionante de urmăritori pe toate platformele de social media.Pe Youtube unde creează vlogguri are 807 mii de subscriberi. Pe Instagram are 672 mii de followeri. Pe Facebook are doar 94 mii pentru că „nu mai exista Facebook în generația care mă urmărește pe mine. Dar eu funcționez și pe Facebook pentru că acolo mă văd mămicile copiilor care mă urmăresc pe alte rețele. Așa văd și dânsele cum sunt eu… și dacă merită să mă urmărească copiii lor.”De curând Andra a ajuns și la 2,4 milioane de persoane care o urmăresc pe TikTok. Asta se întâmplă după ce a postat 4850 de videouri.Dacă te-ai născut înainte de 1995, probabil nu ai auzit decât tangențial de TikTok. Poate ceva de la un văr, poate de la un nepot, poate dintr-un video rătăcit pe Instagram. Dar ceva care sună la fel de infantil ca „Hubba Bubba” și ”KikiRiki” este de fapt cea mai downloadată aplicație în Statele Unite și Europa, iar compania care o deține, ByteDance, este acum estimată la o valoare de 75 de miliarde de dolari. Dar nimic din toate aceste date nu punctează ce are TikTok special și de ce este un fenomen al Generației Z. Și nici milenialii nu înțeleg prea bine despre este vorba.Economic, China caută de mulți ani să fie un competitor real al Occidentului pe toate platformele. Pe partea de hardware, a reușit să se poziționeze ca un rival demn de luat în seamă. Până la urmă, Shenzhen, capitala tehnologiei din Asia și noul Silicon Valley, este o metropolă chineză. Dar nimic până acum nu a făcut Facebook, Whatsapp, Instagram, Google sau Paypal să ridice o sprânceană către piața chineză. China nu s-a remarcat cu nimic pe piața de software. Până acum.După dispariția platformei Vine, unde utilizatorul putea posta clipuri de până la șase secunde, în China a apărut Douyin. Până la începutul lui 2017, Douyin deja devenise cea mai populară aplicație video din China. Pentru celelalte piețe în afară de China, aceeași aplicație se numește TikTok.În noiembrie 2017, compania ByteDance care deține Douyin/TikTok cumpără site-ul numit Musical.ly pentru o sumă în jurul a un miliard de dolari. Chiar dacă Musical.ly este originar tot din China, utilizatorii săi, aproximativ 200 de milioane la momentul vânzării, erau în mare parte din vest.Asta a fost șansa de intrare a aplicației pe alte piețe decât cea chineză.„Sunt pe TikTok de când a început. Înainte se numea Musical.ly. Pe mine copiii de la dansuri m-au motivat sa mă apuc de filmulețe pe musical.ly, rugându-mă să îi ajut să învețe scurte dansulețe”, îmi spune Andra.Începutul TikTok la care se referă Andra are loc în august 2018, când se lansează noul TikTok în care sunt integrate toate aspectele musical.ly. Acum, la mai mult de un un distanță, peste 500 de milioane de utilizatori folosesc lunar aplicația. Printre ei, Andra Gogan și probabil mulții dintre copiii de 11 ani din jurul tău. Dar și Arnold Schwarzenegger și publicații precum Washington Post.„TikTok este o modalitate rapidă de a te relaxa urmărind filmulețe foarte scurte, dar amuzante și nu numai. Unele dintre ele sunt ingenioase sau impresionante.” Așadar, pe scurt, TikTok este o aplicație care permite utilizatorilor să posteze videouri de până la maxim 15 secunde. Inovația TikTok vine din posibilitățile variate pe care le oferă pentru a edita videoul. Userul poate adăuga muzică și multe efecte speciale. Așa că, oricine, indiferent de cunoștințele de editare video, poate face un clip decent într-un timp foarte scurt.În doar câțiva ani, Andra a reușit să posteze aproape 5000 de clipuri. Dacă e pe platformă de aproximativ trei ani să zicem, asta înseamnă cam cinci clipuri pe zi. Cinci.„În mare parte, sunt clipuri ușurele, de distracție, dar unele sunt mai complexe și îmi ocupă mai mult timp. Dar TikTok înseamnă creație. Așa că nu mă plictisesc niciodată și nu simt că ar fi obositor”, spune Andra.În mod obișnuit, clipurile se fac în jurul unei melodii, iar asta le face ușor de înțeles și consumat, independent de limbă sau țara de origine. Tocmai de aceea utilizatorii TikTok nu rămân blocați în comunitatea țării lor. În plus, conținutul este foarte rar legat de vreo știre sau vreun subiect al actualității, ceea ce face videoul să fie atemporal.O altă caracteristică importantă este posibilitatea utilizatorului de a răspunde cu propriul său video pe aceeași melodie a unui clip. Ca o reacție sau o reinterpretare. Ceea ce devine un șir lung de variante ale aceleiași idei. Tocmai din acest motiv, TikTok este platforma unde provocările sunt un element cheie. Toate astea ajută la formarea unor comunități formate din utilizatori diferiți din punct de vedere cultural, dar care se adună în jurul unui interes sau preferințe.Andra Gogan mi-a povestit că dintre toate platformele de social media pe care funcționează, se simte cel mai aproape de prietenii ei de pe TikTok. „Din statistici reiese că sunt urmărită de multe de persoane din străinătate, inclusiv din Statele Unite. În momentul de față comunitatea de pe TikTok îmi este cea mai apropiată. Fac live-uri dese cu ei, vorbesc în engleză de multe ori și mi se răspunde la fel de către utilizatori din diverse țări. Am două conturi, iar pe contul secundar unde am 300k de urmăritori vorbesc numai în română și crește bine și el”.În timp ce alte aplicații de social media se bazează pe un reach global, TikTok se focusează pe audiențe locale pentru a capta atenția inițială a utilizatorilor. De exemplu, în Japonia a colaborat cu o companie de management pentru a distrage persoane de la Youtube și Instagram prin videouri făcute de influencerii locali. În plus, TikTok a avut o serie de companii de promovare prin dans și muzică, cu scopul de a trece peste timiditate, o problemă foarte comună în rândul tinerilor din Japonia.Adică, TikTok s-a concentrat pe particularitățile comunității de pe piața unde voia să intre.Cu siguranță cel mai controversat subiect legat de TikTok este algoritmul folosit pentru creerea paginii de sugestii care se numește „For You” („Pentru tine”). Știm că algoritmul este făcut astfel încât să citească ce fel de conținut preferă userul chiar și fără să dea like sau să adauge la favorite. Din felul în care reacționează, din de câte ori se uită la același clip sau cât de repede schimbă. Astfel, într-un timp relativ scurt de timp petrecut în aplicație, clipurile sugerate sunt din ce în ce mai potrivite preferințelor fiecărui utilizator.Dar felul în care vine cu recomandări face ca experiența TikTok să fie diferită de Twitter sau Facebook, unde ești în contact cu oamenii pe care îi alegi chiar tu. Instagram și Youtube sunt undeva la mijloc pentru că deși au integrat în ultimii ani recomandările, și sugestiile de conținut nou, permit și utilizarea platformei într-un cadru mai personal.Dar primul lucru cu care interacționezi atunci când deschizi aplicația TikTok nu este un feed cu prietenii tăi. Este chiar pagina de recomandări ForYou unde ești servit de către algoritm cu conținutul de care probabil ești cel mai interesat. Această pagină de sugestii contribuie foarte mult la potențialul fiecărui clip să devină unul viral.Andra de exemplu, acum câteva săptămâni, când a fost la un eveniment Disney Channel în Londra, a făcut împreună cu actrița americană David Cameron un clip care a ajuns viral. Adică, a adunat peste 36 de milioane de vizualizări.„Da, a fost un clip drăguț care a fost atât urmărit cât și foarte apreciat. Am 4.4 milioane de like-uri. Adică, dacă vizualizările multiple pot fi făcute de același utilizator, în ceea ce privește like-urile, atunci se contorizează un singur like per utilizator.”36 de milioane de vizualizări înseamnă că toată populația cu drept de vot din România s-a uitat la clip. De două ori.Cum funcționează exact algoritmul nu știe nimeni și s-au făcut tot felul de speculații pe subiect. Cert este că algoritmul funcționează. Problemele și pericolele TikTok TikTok nu crează content menit să aducă plus-valoare. Nu oferă informații sau satisfacția de productivitate pe care o poți avea pe celalalte platforme. TikTok este varianta complexă a ceea ce a fost odată 9GAG O adunare imensă de meme-uri în format video. Totul menit să te țină atent și distrat. Iar într-o economie brutală a atenție, această colecție de conținut mindless nu face decât să contribuie deficitul de concentrare și empatie pe care generațiile tinere le sugerează. Andra spune că nu e nimic diferit la TikTok decât la conținutul de dinainte.„Îmi amintesc că atunci când eram mici, eu și fratele meu eram fascinați de reclamele de la televizor. Din același motiv. Sau erau mici filmulețe în care cineva desena ceva rapid. Și ele ne fascinau. TikTok întâmplător ține cont și de acest aspect, că sunt foarte scurte și pot menține atenția și publicului cel mai mic. Nu cred că TikTok-urile ar putea afecta atenția copiilor. Dacă nu sunt ele sunt alte elemente negative de pe Youtube care ar putea să îi distragă.”Recent, ByteDance a plătit o amendă de 5,7 milioane de dolari pentru acuzația colectării datelor copiilor sub 13 ani fără acordul părinților. Adică numele, vârsta și locația. Ceea ce denotă că informațiile celor care sunt prea mici pentru a-și oferi acceptul de a li se înregistra datele, sunt în pericol.O altă problemă care îngrijorează adulții privind TikTok este felul în care aplicația facilitează contactul cu persoanele străine. Chiar dacă în mare acest aspect poate fi unul bun, creând diversitate și acces la culturi nefamiliare, ușurința cu care doi utilizatori pot intra în contact creează un mediu propice de abuz. Orice copil poate primi mesaje directe de la un adult periculos pe care nu îl cunoaște. Și poate interacționa cu el/ea și prin livestream. Practic, TikTok poate facilita pornografia infantilă, abuzul sexual și hărțuirea.Într-un articol din The Guardian , Alex Hern punctează exact asta și menționează cercetarea făcută de ONG-ul englez NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children). Studiile făcute de ei susțin că aproximativ 25% din eșantionul de 40 mii de copii cu vârste între șapte și 16 ani, au făcut livestream online cu cineva necunoscut. Și din aceștia, unui copil din 20 i s-a cerut să se dezbrace.În ciuda tuturor acestor aspecte negative, TikTok pare de neoprit. Asta și pentru că probabil tinerii s-au săturat de cultura narcisistă care există actual pe platformele de social media mai „în vârstă”. Iar TikTok nu pune nici pe departe accent pe o viață perfectă care trebuie expusă lumii întregi, ci mai degrabă pe autoironie și creativitate.„Tik Tok-ul este accesat de oameni din toată lumea pentru a se relaxa, nu pentru a critica. [...] Îmi place mult să creez pentru cei care apreciază ceea ce fac. Îmi place că joaca mea poate crea energie pozitivă celor care mă urmăresc: copii, adolescenți sau adulți”, mai spune Andra.Și atunci, pentru toată migrația către acest nesfârșit content fără conținut, dar care te face vesel, poate de vină suntem noi și obsesia pentru perfect. Sau poate putem să conștientizăm că sunt niște lucruri pe care suntem prea bătrâni ca să le înțelegem.Va urma. În fiecare săptămână, Hotnews.ro va publica un articol despre lumea vloggerilor din România și despre efectele acestei lumi fascinante asupra tinerilor.