​​VIDEO Lady Gaga a căzut de pe scenă în timp ce dansa cu un fan

În 2013, cântăreaţa americană a suferit o fractură la şold în timpul unei reprezentaţii, care a obligat-o să îşi încheie mai devreme turneul mondial "Born This Way".

În timp ce interpreta piesa "Edge of Glory", vedeta pop a invitat un spectator, Jack, să urce pe scenă pentru a dansa cu ea. În momentul în care cântăreaţa i-a sărit în braţe, bărbatul şi-a pierdut echilibrul şi cei doi au căzut de pe scenă.Înregistrarea video care a surprins incidentul a devenit virală pe reţelele de socializare, iar numeroşi fani şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu starea de sănătate a cântăreţei în urma acelei căzături spectaculoase.Ajutată de câţiva agenţi de securitate, Lady Gaga s-a ridicat imediat în picioare şi a ţinut să liniştească publicul: "Totul e OK. Singurul lucru care nu e OK e acela că avem nevoie de nişte scări pentru a urca din nou pe scena asta nenorocită".Apoi, vedeta pop l-a consolat pe Jack oferindu-i o îmbrăţişare. "Poţi să-mi promiţi ceva? Poţi să te ierţi chiar acum pentru ceea ce s-a întâmplat?", i-a spus artista, înainte de a începe să interpreteze piesa "Million Reasons", alături de acelaşi fan."E uimitor. Ne iubim atât de mult, încât am căzut de pe scenă. Am căzut unul în braţele celuilalt. Suntem ca Jack şi Rose din 'Titanic'. Cred că ar trebui să bem un ceai împreună după asta", a adăugat Lady Gaga.Lady Gaga şi-a lansat turneul în regim de rezidenţă în luna decembrie la Park MGM din Las Vegas, unde susţine două tipuri de spectacole: "Enigma" şi "Jazz & Piano".