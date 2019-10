Prinţul Harry spune că s-ar putea muta cu familia în Africa

Rețeaua de televiziune britanică ITV va difuza, duminică un documentar despre recenta călătorie oficială a ducilor Harry şi Meghan de Sussex în Africa, care s-a desfăşurat din 23 septembrie până pe 2 octombrie.În acest documentar realizat de Tom Bradby, prinţul Harry a descris Cape Town (Africa de Sud, n.r.) drept "un loc uimitor" şi a spus că el şi ducesa Meghan speră să îşi construiască o mică locuinţă de vacanţă în Botswana."Nu ştiu unde am putea trăi cu adevărat în Africa, deocamdată tocmai ne-am întors din Cape Town şi acesta ar fi un loc formidabil unde am putea trăi fără probleme", a spus prinţul.În acelaşi documentar, ducesa Meghan de Sussex a declarat că faptul că s-a aflat în atenția presei în perioada de când a devenit mamă a fost pentru ea "o luptă".Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul copil al ducesei Meghan și al prințului Harry, s-a născut într-un spital privat din centrul Londrei, pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al șaptelea în ordinea succesiunii la tron.Inițial, fosta actriță americană Meghan Markle, în vârstă de 38 de ani, a fost întâmpinată pozitiv de presa britanică, însă, treptat, jurnaliştii au devenit din ce în ce mai ostili, prezentând o abundență de informații despre familia destrămată a acesteia și speculații privind neînțelegeri între ducii de Sussex și ducii William și Catherine de Cambridge, dar și cu regina Elizabeth a II-a.De asemenea, în documentarul care va fi difuzat de ITV se precizează că prinţul Harry şi ducesa Meghan vor lua o pauză de la îndatoririle oficiale, pentru "un binemeritat timp dedicat familiei". Potrivit unei surse regale citate de publicaţia Sunday Times, cuplul are angajamente oficiale până la jumătatea lunii noiembrie. Apoi, ducii de Sussex vor petrece Ziua Recunoştinţei la Los Angeles, cu mama lui Meghan, Doria Ragland, iar Crăciunul este programat alături de regina Elizabeth a II-a, în Norfolk, Marea Britanie.Prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, şi Meghan Markle s-au căsătorit pe 19 mai 2018, după o relație de doi ani.