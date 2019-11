Kylie Jenner a vândut acțiuni în valoare de 600 de milioane de dolari din compania sa cosmetică

Kylie Jenner a vândut un pachet majoritar din acțiunile firmei sale de produse cosmetice pentru suma de 600 de milioane de dolari. Deși a vândut 51% din acțiunile companiei, Kylie Jenner va rămâne în fruntea companiei, ocupând funcția de director de creație, potrivit CNN Kylie Cosmetics a vândut acțiunile firmei Coty Inc. (COTY), o companie de cosmetice din New York, care deține și o serie de mărci internaționale de frumusețe, inclusiv CoverGirl. Parteneriatul va ajuta brandul lui Kylie să se extindă la nivel mondial.„Acest parteneriat îmi va permite mie și echipei mele să rămânem concentrați pe crearea și dezvoltarea fiecărui produs în timp ce ne extindem la nivel internațional”, a spus Jenner.Kylie Jenner este unul dintre cei mai urmați oameni pe social media. Are 150 de milioane de urmăritori pe Instagram și 30 de milioane pe Twitter. Brandul de produse cosmetice a generat venituri de aproximativ 177 de milioane de dolari în ultimul an, potrivit Coty. Acordul urmează să se încheie în al treilea trimestru al anului 2020.