Actrița Emilia Clarke din Game of Thrones a recunoscut că a fost „constrânsă să apară în scene de nuditate”

Emilia Clarke a dezvăluit că nu s-a simțit niciodată confortabil când a apărut în scene nud în timpul filmărilor serialului Game of Thrones. Astfel, a venit momentul în care actrița a refuzat să mai joace în astfel de secvențe. Atunci, Clarke a fost constrânsă să apară primind următorul răspuns: „Doar nu vrei să-ți dezamăgești fanii Game of Thrones”, scrie The Independent „Am mult mai multă experiență acum și știu ce mă face să mă simt confortabil și ce sunt de acord să fac”, a explicat Emilia Clarke. „Avusesem certuri pe platourile de filmare înainte în care explicam că vreau să rămân acoperită, iar ei îmi răspundeau că doar nu vreau să îmi dezamăgesc fanii, iar reacția mea a fost «du-te dracu!»”„Am primit job-ul, iar apoi am primit și scenariile, iar în timp ce le citeam țin minte că mă gândeam că asta e șmecheria”, și-a amintit Clarke. „Dar abia ieșisem de pe băncile școlii de actorie și am privit-o fix ca pe o slujbă- adică, dacă e în scenariu înseamnă că în mod clar e nevoie de scena aia. Am luat-o cum a venit și am încercat să îi dau un sens”, a mai declarat actrița.În cele din urmă, Emilia Clarke a concluzionat afirmând că partenerul ei din serial, actorul Jason Momoa, a făcut-o să înțeleagă că nu e în regulă să accepte lucruri cu care nu se simte confortabil și că își poate pune propriile reguli.