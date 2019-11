Tina Turner împlinește 80 de ani. Biografia unei cântărețe de legendă

Tina Turner (nume real Anna Mae Turner, născută Bullock) s-a născut la 26 noiembrie 1939, în orăşelul Nutbush din statul american Tennessee. Când era adolescentă, mergea deseori să asculte muzică la Club Manhattan din St. Louis, unde într-o seară, l-a cunoscut pe Ike Turner, solistul de la Kings of Rhythm. Atunci viaţa ei s-a schimbat, devenind în scurt timp principala vocalistă a trupei Kings of Rhythm, potrivit site-ului biography.com, preluat de Agerpres.





A înregistrat împreună cu Ike piesa ''A Fool In Love'', care a ajuns un hit în topurile din Statele Unite. Ike şi Anna s-au mutat în California, despărţindu-se de Kings of Rhythm, iar Anna şi-a schimbat numele în Tina Turner. Cei doi s-au căsătorit în 1962, în Mexic. Curând, Phil Spector - unul dintre cei mai buni producători ai momentului - i-a propus Tinei să înregistreze piesa ''River Deep, Mountain High'', care a ajuns, în Marea Britanie, pe locul 3 în topurile pop. Succesul aduce noi fani în Europa, dar şi noi prieteni, printre care se numără şi membrii trupei Rolling Stones, care îi invită pe Tina şi Ike Turner să cânte în deschiderea noului lor turneu din toamna acelui an.





La 34 de ani, Tina a primit un rol în filmul ''Tommy'', un film muzical rock, după un scenariu scris de trupa The Who, în care Tina interpreta personajul ''Acid Queen''. În iulie 1976, în urma neînţelegerilor repetate, Tina şi Ike se despart.





În vara anului 1981, Tina susţine trei show-uri la Hotel Ritz, unde a fost remarcată de Rod Stewart, care a invitat-o să cânte alături de el piesa ''Hot Legs''. Astfel, Tina Turner nu mai era doar un star al anilor '60, ci şi unul al anilor '80.

Apoi cântă în deschiderea celor de la Rolling Stones şi alături de Mick Jagger interpretează piesa ''Honky Tonk Woman''. În decembrie 1983, melodia "Let's Stay together" se afla pe locul 5 în topurile britanice. Discul ''Private Dancer'' a fost înregistrat la Capitol Records în aprilie 1984.

Următorul single a fost ''What's Love Got to Do With It?'', urmat de ''Private Dancer''. Tina Turner a primit apoi propunerea regizorului australian George Miller de a juca în a treia serie a filmului ''Mad Max - Beyond The Thunderdome'', alături de Mel Gibson, iar artista a acceptat. Tot atunci, noul ei single, ''What's Love Got to Do With It?'' ajunge pe locul 1 în topuri.

Albumul ''Private Dancer'' s-a vândut în peste 10 milioane exemplare în toată lumea şi conţine patru hituri: ''Let's Stay Together'', ''What's Love Got to Do With It?'', ''Better Be Good to Me'' şi ''Private Dancer''.

În 1985 a câştigat două trofee la Galele Premiilor Muzicale Americane, iar după spectacol, alături de mulţi alţi interpreţi ai momentului, a înregistrat piesa ''We Are The World'', alături de mulţi artişti celebri, pentru a ajuta poporul etiopian. În acelaşi an, a primit trei premii importante: Premiul Grammy pentru cea mai bună interpretă pop (''What's Love Got to Do With It?''), Premiul Grammy pentru cea mai bună interpretă rock (''Better Be Good to Me'') şi Premiul pentru cea mai bună înregistrare (''What's Love Got to Do With It?'').





După succesul avut cu ''Private Dancer'', următorul album a apărut în 1986 - ''Break Every Rule'', care conţinea două hituri - ''Two People'' şi ''What You Get Is What You See'', urmat de un an de promovare cu apariţii TV, filmări de videoclipuri şi un nou turneu. Anul 1986 este şi anul apariţiei cărţii autobiografice intitulată ''Eu, Tina'', ce avea să facă subiectul unui film de succes câţiva ani mai târziu.

În 1994, Tina se mută în Elveţia, iar în 1995 lansează hitul ''Goldeneye'', scris de Bono şi The Edge, extras pe single din coloana sonoră a primului film din noua serie James Bond, ce îl are în rolul principal pe Pierce Brosnan. În urma succesului se pregătesc înregistrările unui nou album pentru care lucrează cu faimosul producător Trevor Horn. ''Wildest Dreams'' apare în aprilie 1996, fiind precedat de single-ul ''Whatever You Want''. În vara aceluiaşi an urmează un nou turneu european.





Tina Turner a figurat, în 1996, în topurile americane cu două discuri single: "Missing You" şi "In Your Wildest Dreams". La sfârşitul anilor '90, Tina Turner a lansat multe duete de mare succes. Unul dintre ele, cu Eros Ramazotti, ''Cose Della Vita / Can't Stop Thinking of You'', a apărut pe albumul ''Best of'' al artistului italian, în 1997. A mai cântat în duet cu Sting şi cu Antonio Banderas, iar cântecele sunt incluse pe acelaşi album de mare succes, "Wildest Dreams". În concerte a făcut duete memorabile cu altă mare artistă - Cher.





În 1999, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Tina e declarată vedeta cu cele mai sexy picioare, devansând-o pe Cindy Crawford. Artista anunţă că nu va mai susţine concerte pe marile scene ale lumii. În ultimul turneu întreprins s-au vândut bilete în valoare de peste 80 de milioane de dolari, pentru cele 118 show-uri ţinute. Ultimul spectacol susţinut de Tina Turner a avut loc în Anaheim, la 6 decembrie 2000, în faţa a peste 18.000 de persoane. Concertul reprezintă finalul unui capitol important al vedetei.





Albumul ''Twenty Four Seven'' a fost lansat după apariţia Tinei în spectacolul ''VH-1's Divas'' în anul 1999, marcând 25 de ani de carieră solo. A urmat prezenţa sa cu o melodie pe coloana sonoră a filmului de desene animate ''Brother Bear'', apărut la sfârşitul lunii octombrie 2003.





În ianuarie 2005, Tina începe un turneu în Statele Unite şi în Canada. Albumul său, "All the Best", s-a vândut în peste 25.000 de exemplare numai în Belgia, ceea ce i-a adus un Disc de aur.

În 1989, lansează un nou album, pe care sunt incluse hiturile ''Simply the Best'', ''I Don't Wanna Lose You'' şi ''Steamy Windows''. În septembrie 1991, apare prima compilaţie cu cele mai mari hituri ale sale, ''Simply the Best'', ce ajunge pe primul loc la vânzări în 12 ţări.În 1993, apare un nou single, ''I Don't Wanna Fight'', care îi aduce două nominalizări la premiile Grammy şi poziţii fruntaşe în clasamentele din toată lumea. Tot în acelaşi an apare şi filmul biografic de mare succes ''What's Love Got to Do With It?'', în care rolurile principale le deţin Angela Bassett şi Laurence Fishburne.În 2008, se reîntoarce pe scenă. La 68 de ani, Tina cântă alături de Beyoncé la ediţia cu numărul 50 a Annual Grammy Awards. În acelaşi an, a susţinut un concert în Rusia şi a efectuat un turneu în Kansas, dar a avut un concert şi la Caesar's Place în Las Vegas, alături de Cher.În 2008-2009, Tina Tuner a efectuat un grandios turneu în America de Nord şi în Europa. Un an mai târziu, a participat la Swiss Award, unde a primit un trofeu. În 2012, a fost prezentă la Viena, unde a cântat, iar în 2013, s-a recăsătorit cu producătorul muzical german Erwin Bach, mai precizează site-ul biography.com, citat de Agerpres.