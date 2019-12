Trupa Aerosmith a publicat lista concertelor turneului european de anul viitor

Lista concertelor Aerosmith din 2020 a fost dată publicității vineri . Potrivit anunțului oficial, Aerosmith vor cânta Glastonbury sâmbătă, pe 27 iunie 2020, arată NME. Trupa nu ar fi însă cap de afiș, principalul artist al serii fiind Paul McCartney.Spectacolul rockerilor de la Glastonbury face parte dintr-un șir de concerte europene. În același turneu, creatorii hit-urilor "Crazy" și "I Don't Want to Miss a Thing", vor cânta și pe O2 Arena din Londra pe 15 iulie și pe Manchester Arena pe 18 iulie 2020.Printre artiștii invitați la festival se mai află Diana Ross, Taylor Swift și Kendrick Lamar.Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire, SUA. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy-metal, glam, blues şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără "Walk This Way", "Cryin'", "Janie's Got A Gun", "Dude (Looks Like A Lady)", "Dream On" şi "I Don't Wanna Miss A Thing". Trupa Aerosmith a concertat la Bucureşti în 2010.