VIDEO Rapperul american Juice Wrld a murit la vârsta de 21 de ani după ce s-a prăbușit în aeroport

Rapperul american Juice Wrld a murit la vârsta de 21 de ani după ce a suferit o criză în timp ce se afla în aeroportul Midway din Chicago, duminică dimineață, anunță platforma TMZ, citată de Mediafax.

Moartea muzicianului, raportată prima dată de site-ul de știri celebritate TMZ, a fost confirmată de autoritățile medicale din Illinois.

Autoritățile medicale din ținutul Cook au confirmat moartea artistului, dar cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

Rapperul, nume real Jarad Anthony Higgins, a fost cunoscut mai ales pentru hitul său ajuns viral în 2018, ”Lucid Dreams”.

Poliția din Chicago a confirmat pentru BBC că un bărbat de 21 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale în jurul orei locale 02.00 (8.00 GMT). Persoana în cauză a fost transportată la spital, unde i-a fost declarat decesul. Poliția a lansat o anchetă cu privire la circumstanțele în care s-a produs decesul tânărului artist.

Martorii spun că artistul a început să sângereze pe gură în timp ce se plimba prin aeroport și a căzut la pământ. În momentul în care a fost transportat la spital era conștient.

Piesele lui Juice Wrld ”All Girls Are the Same” și ”Lucid Dreams”, au ajuns până pe locul doi în topul Billboard Hot 100. La începutul anului 2018, artistul a semnat un contract în valoare de peste 3 milioane de dolari cu Interscope Records. A ajuns pe primele topuri ale clasamentului Billboard cu al doilea album pe care l-a lansat, ”Death Race for Love”.