O nouă versiune a filmului „Cats” va rula în cinematografe. Regizorul Tom Hooper a insistat să retragă vechea versiune din cauza criticilor

Universal Picutures a luat decizia de a retrage versiunea dată inițial cinematografelor pentru difuzarea muzicalului „Cats”. Tom Hooper, regizorul filmului, a fost cel care a insistat ca versiunea să fie îmbunătățită, asta după ce a primit reacții negative, scrie The Independent . Pe IMDB , filmul are nota 2,6, fiind votat de 5208 utilizatori.Pentru realizarea muzicalului s-ar fi investit undeva între 85 și 100 de milioane de dolari.Potrivit The Hollywood Reporter, decizia (nemaiîntâlnită până acum la un film de o asemenea magnitudine) de a retrage prima versiune a fost luată de Hooper, regizor care a câștigat și un Oscar pentru filmul „Discursul regelui”. Hooper a mai regizat filme cunoscute, printre care „Mizerabilii” sau „Daneza”.Regizorul a lucrat la „îmbunătățirea efectelor vizuale”, iar versiunea nouă a fost trimisă către cinematografe din 22 decembrie. Universal Pictures a insistat ca cinematografele să modifice „cât mai curând posibil” vechea versiune.​Filmul lui Tom Hooper a avut premiera în Statele Unite pe 20 decembrie și urmează să ajungă și la noi în țară anul viitor, începând cu data de 3 ianuarie. „Cats” are în distribuție nume mari precum James Corden, Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Jennifer Hudson sau Jason Derulo.