Gala Globurilor de Aur 2020 a început; actorul Ramy Youssef este primul câştigător

Cea de-a 77-a ediţie a galei Globurilor de Aur are loc duminică noapte, la Los Angeles şi dă startul sezonului marilor premii cinematografice de la Hollywood. Ramy Youssef este primul câştigător al serii, fiind desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie, potrivit Mediafax.

Ramy Youssef a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din "Rami".

La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Ben Platt, pentru "The Politician", Paul Rudd, pentru "Living With Yourself", Bill Hader, pentru "Barry" şi Michael Douglas, pentru "The Kominsky Method", acesta din urmă fiind laureatul trofeului de anul trecut.

Gigantul de streaming Netflix, care a început să producă în urmă cu şase ani conţinuturi originale, conduce gala, cu 34 de nominalizări.

Netflix are acum ocazia de a-şi consolida reputaţia alături de marile studiouri de la Hollywood. 17 dintre cele 34 de nominalizări au fost obţinute pentru lungmetraje.

Filmul "Marriage Story", de Noah Baumbach, conduce în topul nominalizărilor, cu șase, urmat de "The Irishman", de Martin Scorsese, cu cinci, ambele fiind produse de Netflix. De asemenea, "The Two Popes", de Fernando Meirelles, a primit patru nominalizări.

Printre filmele cu cele mai multe nominalizări la gala de anul acesta, produse de alte companii, sunt și "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, cu cinci, și "Joker", de Todd Phillips, cu patru.

Globurile de Aur sunt printre cele mai râvnite premii din cinematografia americană şi sunt un indicator major pentru filmele şi actorii care vor obţine ulterior trofeele Oscar. De altfel, anul trecut, câştigătorii Globurilor de Aur în categoriile dedicate lungmetrajelor au coincis cu cei ai Oscarurilor, exceptând laureaţii trofeului pentru cea mai bună coloană sonoră.

Netflix a produs trei dintre filmele nominalizate la Globul de Aur pentru cea mai bună dramă, respectiv "Irishman", "Marriage Story" şi "The Two Popes", iar la acest trofeu mai concurează lungmetrajele "1917" şi

"Joker".

Anul trecut, platforma de streaming a obţinut Globul de Aur pentru cel mai bun film străin, cu "Roma", al mexicanului Alfonso Cuaron.

Quentin Tarantino este considerat favorit la premiul Globul de Aur pentru cea mai bună comedie, cu "Once Upon a Time... in Hollywood". În aceeaşi categorie au fost nominalizate şi filmele "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out" şi "Rocketman".

Pentru rolul secundar din filmul lui Tarantino, Brad Pitt este şi el considerat favorit, în timp ce pentru rolul principal masculin într-o dramă se detaşează Joaquin Phoenix, cu interpretarea din "Joker". Judy Garland este considerată marea favorită la premiul Globul de Aur pentru un rol principal într-o dramă, cu cel din "Judy".

Awkwafina este considerată favorită la premiul pentru cea mai bună actriţă într-o comedie, pentru rolul din "The Farewell". Dacă va câştiga, ea va deveni prima actriţă de origine asiatică ce obţine Globul de Aur în această categorie.

Un asiatic este favorit şi în categoria dedicată filmelor străine, Bong Joon-ho, cu comedia neagră sud-coreeană "Parasite", premiată deja cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes 2019.

Joon-ho concurează cu nume grele ale Hollywood-ului şi la categoria dedicată regiei, respectiv cu Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon A Time In Hollywood"), Martin Scorsese ("The Irishman") şi Todd Phillips ("Joker").

Veteranul Martin Scorsese este nominalizat la Globul de Aur pentru cel mai bun regizor pentru "Irlandezul: Asasinu mafiei/ The Irishman" şi a câştigat acest trofeu de trei ori, pentru "Bandele din New York/ Gangs of New York" (2003), "Cârtiţa/ The Departed" (2007) şi "Hugo" (2012). Dacă va câştiga anul acesta, îl va egala pe Elia Kazan, care este în prezent regizorul cu cele mai multe Globuri de Aur câştigate. Kazan a fost premiat pentru lungmetrajele "Gentleman's Agreement" (1947), "Pe chei/ On the Waterfront (1954), "Păpuşica/ Baby Doll" (1956) şi "America America", în 1964.

Netflix domină şi nominalizările la producţiile de televiziune, cu 17 selecţii, faţă de 15 cât are marele rival HBO.

"The Crown", un serial despre familia regală britanică produs de Netflix, a primit patru nominalizări.

De asemenea, serialul "The Morning Show", produs de Apple pentru lansarea noii sale platforme de streaming, anul trecut, concurează în trei categorii.

Anul acesta, încă o dată, regizoarele au fost ignorate de industrie, niciuna nefiind nominalizată la Globul de Aur. De altfel, Barbra Streisand este singura femeie care a primit un Glob de Aur pentru regie, pentru "Yentl", în 1984. În 2020, nominalizaţii categoriei sunt toţi bărbaţi: Bong Joon Ho, "Parasite", Sam Mendes, "1917", Quentin Tarantino, "Once Upon A Time In Hollywood", Martin Scorsese, "The Irishman", Todd Phillips, "Joker".

Lorenzo Soria, preşedintele Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, organizatoarea evenimentului, s-a apărat spunând că membrii organizației votează în funcţie de filme şi de meritele acestora, nu de genul regizorului.

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur este prezentată de actorul de comedie Ricky Gervais, pentru a cincea oară.

Anul trecut, lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost marele câștigător al galei Globurilor de Aur, cu trei premii, printre care și cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru "Roma", de Alfonso Cuaron, și filmul muzical "Bohemian Rhapsody", cu câte două trofee.