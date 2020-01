Producția HBO "Succession" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă, la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles, potrivit Mediafax.

La același premiu au mai fost nominalizate serialele "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Even", "Morning Show".

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun serial dramă i-a revenit seriei "The Americans".

Anul acesta, serialul "Succession" a mai fost nominalizat în categoriile "cel mai bun rol principal masculin" (Brian Cox) și "cel mai bun rol secundar masculin" (Kieran Culkin).