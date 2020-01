Globurile de Aur 2020: Russell Crowe, desemnat cel mai bun actor într-o miniserie TV

La același premiu au mai fost nominalizați Chris Abbott, pentru "Catch 22", Sacha Baron Cohen, pentru "The Spy", Jared Harris, pentru "Chernobyl", și Sam Rockwell, pentru "Fosse/Verdon".

Aceasta a fost a șasea oară când Russell Crowe a fost nominalizat la Globurile de Aur și a doua oară când a câștigat, prima dată primind trofeul pentru rolul din "A Beautiful Mind" (2001).

Anul trecut, premiul i-a revenit lui Darren Criss, pentru rolul din "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Ramy Youssef a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din "Rami".

La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Ben Platt, pentru "The Politician", Paul Rudd, pentru "Living With Yourself", Bill Hader, pentru "Barry" şi Michael Douglas, pentru "The Kominsky Method", acesta din urmă fiind laureatul trofeului de anul trecut.



Producția HBO "Succession" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă, la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles, potrivit Mediafax.

La același premiu au mai fost nominalizate serialele "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Even", "Morning Show".

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun serial dramă i-a revenit seriei "The Americans".

Anul acesta, serialul "Succession" a mai fost nominalizat în categoriile "cel mai bun rol principal masculin" (Brian Cox) și "cel mai bun rol secundar masculin" (Kieran Culkin).