Globurile de Aur 2020: Russell Crowe, desemnat cel mai bun actor într-o miniserie TV / Olivia Colman, cea mai bună actriţă într-un serial dramă

Foto: Screenshot via Youtube

La același premiu au mai fost nominalizați Chris Abbott, pentru "Catch 22", Sacha Baron Cohen, pentru "The Spy", Jared Harris, pentru "Chernobyl", și Sam Rockwell, pentru "Fosse/Verdon".

Aceasta a fost a șasea oară când Russell Crowe a fost nominalizat la Globurile de Aur și a doua oară când a câștigat, prima dată primind trofeul pentru rolul din "A Beautiful Mind" (2001).

Anul trecut, premiul i-a revenit lui Darren Criss, pentru rolul din "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Olivia Colman a primit Globul de Aur 2020 pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă

Artista britanică Olivia Colman a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă, "The Crown", la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles.

Acesta este al treilea Glob de Aur, din trei nominalizări, pe care îl primeşte Olivia Colman. Actriţa a mai primit trofeul anul trecut, pentru rolul din "The Favourite", şi în 2017, pentru interpretarea din "The Night Manager".

Anul acesta, au mai fost nominalizate la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă Jennifer Aniston, "The Morning Show", Jodi Comer, "Killing Eve", Nicole Kidman, "Big Little Lies", şi Reese Witherspoon, "The Morning Show".

Anul trecut, premiul a fost câştigat de Sandra Oh, pentru rolul din "Killing Eve".

Ramy Youssef a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din "Rami".

La acelaşi premiu au mai fost nominalizaţi Ben Platt, pentru "The Politician", Paul Rudd, pentru "Living With Yourself", Bill Hader, pentru "Barry" şi Michael Douglas, pentru "The Kominsky Method", acesta din urmă fiind laureatul trofeului de anul trecut.



Producția HBO "Succession" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramă, la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles, potrivit Mediafax.

La același premiu au mai fost nominalizate serialele "Big Little Lies", "The Crown", "Killing Even", "Morning Show".

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun serial dramă i-a revenit seriei "The Americans".

Anul acesta, serialul "Succession" a mai fost nominalizat în categoriile "cel mai bun rol principal masculin" (Brian Cox) și "cel mai bun rol secundar masculin" (Kieran Culkin).

Cineastul american Quentin Tarantino a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun scenariu, al filmului "Once Upon A Time In Hollywood".

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "Marriage Story", "Parasite", "The Two Popes" şi "The Irishman".

Anul trecut, premiul le-a revenit lui Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, pentru "Green Book".

Nominalizat de opt ori la Globurile de Aur, Quentin Tarantino a mai primit acest premiu pentru scenariile filmelor "Pulp Fiction" (1994) şi "Django Unchained" (2012).

Producţia britanică "Fleabag" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/ musical

"Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" şi "The Politician" au fost celelalte producţii nominalizate anul acesta la Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/ musical.

"Fleabag" a mai primit anul acesta premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, acordat lui Phoebe Waller-Bridge.

Anul trecut premiul i-a revenit serialului "The Kominsky Method".