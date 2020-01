Producţia britanică "Fleabag" a primit premiul Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/ musical la cea de-a 77-a ediție a galei, care are loc duminică noapte, la Los Angeles, potrivit Mediafax.

"Barry", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel" şi "The Politician" au fost celelalte producţii nominalizate anul acesta la Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/ musical.

"Fleabag" a mai primit anul acesta premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie, acordat lui Phoebe Waller-Bridge.

Anul trecut premiul i-a revenit serialului "The Kominsky Method".