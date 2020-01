Noua colecție vestimentară lansată de Beyonce a fost ridiculizată de internauți

Glume precum: "Who run the tills?” (Cine conduce casele de marcat?) în loc de „Who run the world? (Cine conduce lumea?) au circulat prin mediul online. Nici reprezentanții lanțului de magazine Sainsbury's nu au pierdut ocazia de a-și face reclamă pe baza asemănării, postând pe contul lor de Twitter fotografii cu uniforma angajaților.Asemănarea nu a oprit însă succesul acestei colecții. Fiecare articol Ivy Park de pe site-ul Adidas - chiar și șosetele - au fost vândute în totalitate.