Tyler, The Creator

Tyler, The Creator a primit premiul pentru cel mai bun album rap la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gală care se desfășoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles, potrivit Mediafax.

Tyler, The Creator a câștigat premiul pentru albumul ”Igor”. Este primul Grammy pentru Tyler, The Creator, două nominalizări în 2012 și 2017.

La același premiu au mai fost nominalizate albumele ”Revenge of the Dreamers III”, de Dreamville, ”Championships”, de Meek Mill, ”I Am > I Was”, de 21 Savage și ”The Lost Boy”, de YBN Cordae.

Anul trecut, premiul i-a fost acordat pentru ”Invasion of Privacy” cântăreței Cardi B.