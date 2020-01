VIDEO Premiile Grammy 2020: Billie Eilish, premiată pentru piesa anului, ”Bad Guy”

Billie Eilish a primit trofeul pentru piesa anului, ”Bad Guy”, la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy, într-o gală care se desfășoară duminică noapte la Staples Centre în Los Angeles, potrivit Mediafax.

Cântăreața care a adunat șase nominalizări la actuala ediție a premiilor Grammy a câștigat trofeul pentru piesa ”Bad Guy”. Este al doilea premiu ridicat de Eilish la această ediție a premiilor, după cel primit pentru Cel mai bun album vocal pop pentru ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La același premiu au mai fost nominalizate piesele “Always Remember Us This Way”, interpretat de Lady Gaga, “Bring My Flowers Now” de Tanya Tucker, “Hard Place”, de H.E.R., “Lover” , de Taylor Swift, “Norman F—ing Rockwell”, de Lana Del Rey, de Lewis Capaldi și “Truth Hurts” de Lizzo.

În 2019, premiul a fost acordat pentru piesa ”This Is America” interpretată de Childish Gambino.