Controversele legate de acuzațiile la adresa regizorului Roman Polanski ajung în guvernul francez

Academia César are ”libertate deplină să aleagă și să stabilească în ce mod funcționează», a spus ministrul francez al culturii, Franck Riester. ”Nu este dreptul meu să intervin în procedura de nominalizare și nici să formulez regulile pe baza cărora sunt alese filmele”, a arătat oficialul care a ținut să reafirme angajamentul său împotriva violențelor sexiste sau sexuale. Politicianul a menționat faptul că ”talentul nu este o circumstanță atenuantă: geniul nu este o garanție de impunitate. Un artist poate fi adus în fața justiției ca orice altă persoană”.

Marlène Schiappa, secretarul de stat pentru egalitatea între femei și bărbați a fost încă și mai vehementă: ”de fapt, lumea filmului francez nu a încheiat revoluția în ceea ce privește violențele sexiste și sexuale... Care e mesajul pe care Academia César îl transmite femeilor?”.

Politicienii nu au fost prea încântați de afirmațiile lui Alain Terzian, președintele academiei César, care a explicat că distincțiile nu sunt ”o instanță care să aibă judecăți morale”.

Filmul "An Officer And A Spy" al controversatului regizor Roman Polanski conduce, cu 12 selecții, în topul nominalizărilor la cea de-a 45-a gală a premiilor César, considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze.

"J'Accuse/ An Officer And A Spy" a primit, printre altele, nominalizări la premiile César pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cel mai bun rol principal masculin (Jean Dujardin). Lansarea celei mai recente pelicule semnate de Roman Polanski, la sfârșitul anului trecut, a avut loc la numai câteva zile după ce cineastul, în vârstă de 86 de ani, a fost acuzat de franțuzoaica Valentine Monnier că a violat-o în 1975, când ea avea 18 ani. Regizorul a negat acuzațiile prin intermediul avocatului său. Pe de altă parte, Polanski a pledat vinovat în 1977, în SUA, când a fost acuzat de relații sexuale cu o minoră. La momentul respectiv, adolescenta Samantha Greimer, în vârstă de 13 ani, l-a acuzat că a îmbătat-o și a drogat-o. În pofida problemelor personale ale lui Polanski, "An Officer And A Spy" a avut premiera la Festivalul de la Veneția 2019, unde a primit marele premiu al juriului. În noiembrie, a debutat pe primul loc în box office-ul din Franța.

În 2017, Académie des Arts et Techniques du Cinéma, care decernează premiile César, a stârnit controverse după ce l-a numit pe Polanski președinte al galei din acel an. În cele din urmă, cineastul a ales să renunțe la acel rol onorific.

Gala premiilor César 2020 va avea loc pe 28 februarie, la Teatrul Pleyel din Paris. Anul acesta, gala va fi prezidată de actrița franceză Sandrine Kiberlain.

Anul trecut, drama "Jusqu'à la garde", de Xavier Legrand, un lungmetraj șocant despre violența conjugală, a primit premiul César pentru cel mai bun film, citează Mediafax.