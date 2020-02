Amber Heard recunoaște că l-a lovit pe Johnny Depp, deși ea îl acuzase de violență domestică. Fanii actorului sunt revoltați

Johnny Depp a primit susținerea fanilor după apariția unei înregistrări audio în care actrița Amber Heard, fosta lui soție, care l-a acuzat de violență domestică, recunoaște că l-a lovit pe actor, potrivit Daily Mail, preluat de Mediafax.

De la divorțul lor, în 2016, Johnny Depp, în vârstă de 56 de ani, și Amber Heard, în vârstă de 33 de ani, sunt într-un conflict continuu. În noiembrie 2018, Heard a declarat pentru The Washington Post că a fost victima violențelor conjugale, fără a-l menționa pe Depp. Însă actorul s-a simțit vizat și a dat-o în judecată pentru defăimare. El a cerut în instanță daune în valoare de 50 de milioane de dolari, afirmând că s-a confruntat atât cu pierderi profesionale, cât și financiare. Printre altele, el a fost concediat din rolul căpitanului Jack Sparrow, personajul principal din seria de filme "Pirates of the Caribbean/ Pirații din Caraibe".

Heard a cerut anularea procesului și a depus noi dovezi împotriva actorului, printre care se numără fotografii în care apare cu vânătăi pe față și răni pe brațe, imagini cu mesaje care descriu incidentele și fragmente din mărturia susținută în timpul procesului de divorț.

Actorul american și-a menținut declarația de nevinovăție, afirmând că Amber Heard a fost cea care l-a abuzat.

În prezent, conflictul a luat o nouă turnură. Noua înregistrare datează din 2015 și, după ce a fost făcută publică de publicația britanică, fanii actorului american și-au exprimat indignarea.

"Nu mai știu ce mișcare am făcut cu mâna, dar te simți bine. Nu te-am rănit. Nu ți-am dat un pumn, ci o palmă", a spus actrița în înregistrare. "Nu îți pot promite că nu voi mai fi "fizică". Dumnezeule, câteodată sunt atât de furioasă încât îmi pierd controlul", continuă actrița.

