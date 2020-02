​Netflix a anunțat la ce titluri a renunțat la cererea autorităților din diferite țări

Nouă titluri se află pe lista peliculelor scoase de pe Netflix în urma cererilor formulate de autorități din diferite țări din lume în cei 25 de ani de la înființarea companiei.Compania arată înt-un raport recent că “în unele cazuri am fost obligați să înlăturăm anumite titluri sau episoade în unele țări ca urmare a solicitărilor oficiale”.Reprezentanții companiei au afirmat că se ajunge la această soluție în cazul în care este vorba despre ”cereri oficiale primite în scris din partea autorităților”. De asemenea, se arată că Netflix încearcă să apere producțiile fiind dat exemplul situației recente din Brazilia, unde ”un tribunal a decis că trebuie să renunțăm la «The First Temtation od Christ»”. Compania a făcut apel la Curtea Supremă și a câștigat.Lista cuprinde producții care au avut probleme între 2015 și februarie 2020. Începând cu 2021, Netflix spune că va anunța anual ce fel de reproșuri oficiale au fost formulate la adresa producțiilor din oferta sa.În 2015, Netflix s-a conformat cererii formulate de organismul neo-zeelandez responsabil cu clasificarea filmelor și a renunțat la producția ”The Bridge”, considerată ”problematică”.În 2017, Netflix a acceptat solicitarea Autorității Vietnameze de Distribuție și Informații Electronice (ABEI) de a înlătura ”Full Metal Jacket”, pelicula regizată de Stanley Kubrick.În 2017, platforma a respectat decizia Comisiei Germane pentru Protecția Tinerilor (KJM) renunțând la ”Night of the Living Dead”, o versiune a peliculei interzisă în această țară.În 2018, Netflix a pus în practică solicitarea Autorității pentru Dezvoltare Media din Singapore Infocomm (IMDA) excluzând din oferta sa în această țară ”Cooking on High”, ”The Legend of 420” și ”Disjointed”, producții legate de consumul de marijuana.În 2019, Netflix a respectat cererea Comisiei Saudite de Comunicații și Tehnologie a Informațiilor renunțând la episodul “Saudi Arabia” din emisiunea Patriot Act cu Hasan Minhaj.În 2019, Netflix a acceptat solicitarea Autorității pentru Dezvoltare Media din Singapore Infocomm (IMDA) privind renunțarea la pelicula ”The Last Temptation of Christ”.În 2020, Netflix a respectat o altă solicitarea formulată de Autoritatea pentru Dezvoltare Media din Singapore Infocomm (IMDA) pentru a înlătura pelicula ”The Last Hangover”.Cei de la Netflix au menționat și că vor încerca să păstreze titlurile în ofertă în toate țările în care serviciul este disponibil, dar acceptă faptul că trebuie să țină cont de solicitările oficiale dacă vor să continue să ofere servicii în unele țări care consideră anumit produs ”delicat”. Uneori, cum s-a întâmplat în cazul episodului din ”Patriot Act”, șters din oferta platformei pentru Arabia Saudit, soluția aleasă a fost să mute episodul pe YouTube pentru ca și saudiții să îl poată urmări.