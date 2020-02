​De ce nu are gazdă gala premiilor Oscar nici în 2020

Academia Americană de Film s-a văzut nevoită să renunțe pentru prima dată după trei decenii la serviciile unei gazde a ceremoniei de acordare a premiilor Oscar în 2019. Timp de 30 de ani câte o celebritate a fost invitată să fie maestru de ceremonii făcând legătura între momentele spectacolului. Kevin Hart, care trebuia să prezinte în 2019 gala, a renunțat la poziție după ce a fost acuzat de homofobie din cauza unor mesaje distribuite pe contul său de Twitter cu zece ani mai devreme. Comicul a încercat să îi contrazică pe cei care l-au acuzat dar nici declarațiile sale, nici interviurile și nici măcar o serie difuzată de Netflix în care a recunoscut că a reacționat ”imatur” la acuzații, nu i-au mai salvat renumele. În cele din urmă, organizatorii galei i-au cerut să își ceară scuze pentru lucrurile pe care le-a afirmat sau să renunțe la poziția de gazdă. Soluția găsită în ultimul moment a fost ca înmânarea premiilor să se facă fără nicio gazdă, vedetele invitate să înmâneze fiecare premiu și câștigătorii bucurându-se de toată atenția publicului.Printre acestea s-au numărat Tina Fey și Amy Poehler, iar Bradley Cooper și Lady Gaga, au oferit momente memorabile interpretând piesa ”Shallow” din pelicula lor nominalizată, ”A Star Is Born”.Compania ABC, care a transmis gala din 2019, a anunțat că soluția aleasă s-a bucurat de o creștere a audienței cu 11,5 procente față de anul anterior, ajungând la 30 de milioane de telespectatori.Președintele ABC Network, Karey Burke s-a declarat ”extrem de fericită” de felul în care a decurs ceremonia din 24 februarie 2019."Sunt șanse să repetăm ceea ce considerăm o formulă de succes”, a spus oficialul.De altfel, telespectatorii nu vor duce lipsă de vedete pe scena Oscarurilor în 2020. Pelicule de succes în cinematografe precum ”Joker” și ”Once Upon a Time in Hollywood” asigură prezența unor staruri precum Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie și Joaquin Phoenix în sală. Iar producțiile Netflix ca ”The Irishman”, în regia lui Martin Scorsese, cu legende ca Robert De Niro, Joe Pesci și Al Pacino, ori , ”Marriage Story”, care au adus nominalizări pentru nume ca Adam Driver și Scarlett Johansson aduc în sală o altă serie de nume mari.Alte filme favorite la distincțiile acordate luni dimineață sunt ”Jojo Rabbit” și ”Parasite”.Gala celei de-a 92-a ediții a Premiilor Oscar are loc luni dimineață, de la ora 3.00 (ora României), la Los Angeles.