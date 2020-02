Premiile Oscar: Date insolite pentru gala Oscar 2020

1. Scarlett Johansson a intrat într-un club select. Este a 12-a persoană care primește două nominalizări pentru interpretare în același an. Actrița este nominalizată pentru rolurile din "Marriage Story" și "Jojo Rabbit". Printre celelalte persoane nominalizate de două ori în același an se numără Sigourney Weaver (1989), Al Pacino (1993), Emma Thompson (1994), Jamie Foxx (2005) și Cate Blanchett (2008). Niciunul dintre artiști nu a câștigat vreodată două trofee.2. "Million Dollar Baby" (2004) a fost cel mai recent lungmetraj premiat cu Oscar pentru cel mai bun film și cea mai bună actriță (Hilary Swank).3. Cynthia Erivo ar putea intra în selectul grup EGOT (personalitate care a primit trofee Oscar, Emmy, Grammy și Tony). Mai mult, ar putea deveni cel mai tânăr membru EGOT din istorie. În prezent, acest titlu este deținut de Robert Lopez (39 de ani, în 2018). Erivo este nominalizată pentru cel mai bun rol principal, cel din "Harriet", dar și pentru cel mai bun cântec, "Stand Up", din aceeași peliculă.4. Dacă Sam Mendes este desemnat cel mai bun regizor ("1917"), va marca cea mai mare pauză între două trofee pentru regie obținute de aceeași persoană. Sam Mendes a primit premiul Oscar în 1999, pentru regia filmului "American Beauty". Recordul în domeniu este de 15 ani și este deținut de Billy Wilder, recompensat pentru filmele "The Lost Weekend" (1945) și "The Apartment" (1960).5. În categoria "cel mai bun film" concurează un cuplu, Greta Gerwig ("Little Women") și Noah Baumbach ("Marriage Story"), care au o relație din 2011 și un copil împreună. Acesta este primul cuplu care concurează pentru Oscarul pentru cel mai bun film.6. "Little Women" și "Marriage Story" au slabe șanse să fie premiate, pentru că de obicei nu au primit Oscaruri filme ale căror regizori nu au fost nominalizați. Excepție a fost câștigătorul de anul trecut, "Green Book", de Peter Farrelly, dar și cel din 2013, "Argo", de Ben Affleck.7. "Parasite" este primul film sud-coreean nominalizat la Oscar pentru cel mai bun lungmetraj și a șasea peliculă din această țară selectată atât în această categorie cât și în cea dedicată celei mai bune producții străine. Pe aceeași listă se află "Roma" (2019), "Amour" (2012) și "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000).8. Jonathan Pryce este singurul nominalizat pentru premiul acordat celui mai bun actor în acest an care joacă o persoană reală. Actorul interpretează în ”The Two Popes” rolul Papei Francisc. Ceilalți actori nominalizați - Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver și Joaquin Phoenix - interpretează numai persoane inventate. Lucrurile stau altfel atunci când e vorba de actrițele nominalizate. Renée Zellweger o joacă pe Judy Garland, Cynthia Erivo dă viață unei figuri legendare din lupta sclavilor pentru libertate, Harriet Tubman, iar Charlize Theron are rolul prezentatoarei de știri de la Fox News, Megyn Kelly.9. Revistele par una dintre cele mai bune surse de inspirație pentru filmele nominalizate. ”A Beautiful Day in the Neighborhood” a pornit de la un articol din 1998, publicat în Esquire de jurnalistul Tom Junod, care realizase un interviu-portret cu Fred Rogers. ”Hustlers” a avut la bază o investigație realizată pentru New York Magazine de Jessica Pressler.10. Media de vârstă a nominalizaților pentru cel mai bun actor în rol secundar este de 71 de ani. Cifra este mult mai mare decât media de vârstă a câștigătorilor de până acum la această categorie, care este la 49 de ani. De data aceasta, cel mai tânăr nominalizat este Brad Pitt, la 56 de ani. Alături de el sunt nominalizați Tom Hanks (63), Joe Pesci (76), Al Pacino (79) și Anthony Hopkins (82).11. Compozitoarea Diane Warren a devenit persoana cu cele mai multe nominalizări la Oscar fără să fi câștigat premiul. De data aceasta este pe lista finală a premiilor pentru piesa ”I'm Standing With You”, din pelicula ”Breakthrough”. Este cea de-a 11-a nominalizare a sa. A mai fost remarcată în timp pentru melodii precum cea interpretată de LeAnn Rimes, ”How Do I Live” (pentru coloana sonoră de la ”Con Air”), cea cântată de Aerosmith, ”I Don't Want to Miss a Thing”, din ”Armageddon” și cântecul lansat de Faith Hill pentru ”Pearl Harbor”, ”There You'll Be”.