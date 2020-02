VIDEO Oscar 2020: "Parasite" primeşte premiul pentru cel mai bun scenariu original

Lungmetrajul "Parasite" a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane,potrivit Mediafax.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "Knives Out", "Marriage Story", "1917" şi "Once upon a time... in Hollywood".

"Parasite" s-a numărat printre filmele favorite la acest premiu. Deși inițial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), anul acesta, Sindicatul scenariștilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite", de Bong Joon Ho, recompensat și cu BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit producţiei "Green Book".