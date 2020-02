Oscar 2020: Joaquin Phoenix a fost desemnat cel mai bun actor / Renee Zellweger- cea mai bună actriţă

La celaşi premiu au mai fost nominalizaţi Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Leonardo DiCaprio ("Once upon a time... in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage Story"), Jonathan Pryce ("The Two Popes").

Joaquin Phoenix a dominat acest sezon, cu interpretarea magistrală a rolului din "Joker". Phoenix a mai fost nominalizat la Oscar de trei ori ("Gladiator", "Walk the Line" și "The Master"). Deși niciun actor nu a câștigat vreodată Oscarul pentru un rol principal într-un film inspirat din benzi desenate, Joaquin Phoenix a creat un precedent.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Rami Malek, pentru rolul din "Bohemian Rhapsody", potrivit Mediafax.

Lungmetrajul "Joker" a primit premiul Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia 2019. O producție DC Comics, realizată după benzi desenate, filmul prezintă originea personajului Joker, un criminal sarcastic, interpretat de Joaquin Phoenix, în orașul Gotham, undeva la începutul anilor '80. Criticii de film au considerat că interpretarea lui Joaquin Phoenix este strălucitoare, dar, în același timp, înfricoșătoare.

Renee Zellweger a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din "Judy"

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell").

De-a lungul carierei, Renee Zellweger a fost nominalizată de patru ori la premiile Oscar şi a mai câştigat acest trofeu pentru rolul din "Cold Mountain".

Anul trecut, premiul pentru cea mai bună actriţă i-a fost acordat Oliviei Colman, pentru rolul din "The Favourite", potrivit Mediafax.

Brad Pitt și Laura Dern, desemnati cei mai buni actori în rol secundar

Brad Pitt a fost desemnat cel mai bun actor în rol secundar, pentru interpretarea din lungmetrajul regizat de Quentin Tarantino "Once upon a Time in Hollywood", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La acelaşi premiu au mai concurat Tom Hanks ("A Beautiful Place in the Neghborhood"), Anthony Hopkins ("Two Popes"), Al Pacino ("The Irishman") şi Joe Pesci ("The Irishman"),

Brad Pitt era considerat marele favorit pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood".

Starul nu a câștigat niciodată Oscarul pentru interpretare, ci doar ca producător al filmului "12 Years a Slave" (2013).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Mahershala Ali, pentru partitura din "Green Book", potrivit Mediafax.

Actriţa Laura Dern a primit premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin, pentru interpretarea din "Marriage Story".

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate Kathy Bates ("Richard Jewell"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Little Women"), Margot Robbie ("Bombshell").

Aceasta a fost treia nominalizare la Oscar pentru Laura Dern, care câştigă în premieră acest trofeu.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a fost acordat Reginei King, pentru interpretarea din "If Beale Street Could Talk", potrivit Mediafax.