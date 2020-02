VIDEO Tom și Jerry împlinesc 80 de ani

Este cea mai cunoscută poveste despre pisici și șoareci, scurtmetrajele de desene animate ”Tom și Jerry” fiind premiate de mai multe ori cu Oscar, de la debutul lor în 1940, devenind celebre atât în Occident, cât și dincolo de Cortina de Fier sau în Asia.Tom și Jerry împlinesc în această săptămână 80 de ani, notează BBC News . Cele două personaje au fost create de Bill Hanna și Joe Barbera. Din plictiseală, cei doi animatori, la vremea respectivă în vârstă de 30 de ani, s-au gândit să inventeze o poveste cu pisici și șoareci, cu o întreagă intrigă, deși acest lucru mai fusese încercat de nenumărate ori.Jasper și Jinx au fost inițial numele celor două personaje, iar prima serie, lansată în 1940, s-a intitulat ”Puss gets the Boot” (joc de cuvinte care amintește de Puss in boots-Motanul încălțat), fiind nominalizată la Oscar.Aproape două decenii, cuplul de animatori a lucrat aproape numai la Tom și Jerry, regizând mai mult de 114 scurtmetraje, care se bazau mai mult pe mișcare în dauna dialogului.În anul 1957 MGM a decis să închidă studioul de animație din cauza nerentabilității (un serial de șapte minute cu Tom și Jerry costa 50.000 de dolari), și să le redifuzeze pe cele deja existente.În 1960 MGM semnează un contract cu studioul cehoslovac Rembrandt Films în urma căruia s-au produs 13 scurtmetraje cu cele două personaje.În 1963 personajul Mami doi Pantofi este înlocuită de un bărbat sau o femeie albă care îl pedepsește în mod repetat pe Tom, bătându-l cu grătarul și turnându-i pe gât o sticlă întreagă de băutără carbogazoasă. Decizia de a renunța la Mami a venit ca urmare a dorinței de a elimina orice aluzie rasială.