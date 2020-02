Drew Barrymore a împlinit 45 de ani. Povestea unei familii în care până și stră-străbunicii ei au fost actori, a debutului la vârsta de doar 11 luni și a cadoului făcut de nașul Spielberg la vârsta de 20 de ani

Drew Barrymore s-a născut la 22 februarie 1975, în Los Angeles, SUA. A avut privilegiul de a face parte dintr-o familie cu tradiţie în arta teatrală şi cinematografică: stră-străbunicii ei John Drew şi Loisa Lane Drew, străbunicii Maurice Barrymore şi Georgie Drew Barrymore, Maurice Costello şi Mae Costello şi bunicii ei, John Barrymore şi Dolores Castello au fost actori apreciaţi de teatru şi film. În acelaşi timp, actriţa este fina lui Steven Spielberg, potrivit Biography.com, preluat de Agerpres.





Cariera sa a început la vârsta de 11 luni, când a fost aleasă să ''joace'' într-o reclamă pentru mâncare de câini. Debutul în cinematografie, chiar dacă rolul a fost nesemnificativ, a avut loc odată cu filmul "Altered States" (1980). Celebritatea a cunoscut-o un an mai târziu, când a fost aleasă să joace rolul surorii mai mici a lui Eliott, în filmul "E.T. the Extra-Terrestrial".





Apoi, în 1984, Drew Barrymore a primit o nominalizare la premiile Golden Globe, pentru rolul jucat în pelicula "Irreconcialable Differences".





Celebritatea a luat-o prin surprindere pe tânăra actriţă, de aici apărând şi problemele sale. A consumat substanţe interzise şi alcool, fiind internată de două ori într-un centru de dezintoxicare. Această perioadă dificilă din viaţa ei a fost descrisă în autobiografia lansată, în 1990, denumită "Little Girl Lost".





În adolescenţa târzie, Drew Barrymore şi-a creat o nouă imagine, jucând rolul unei tinere adolescente seducătoare în pelicula "Poison Ivy" (1992), care, însă, a reprezentat un eşec. În acelaşi an, la vârsta de 17 ani, a pozat nud împreună cu logodnicul său de atunci, Jamie Walters, pe coperta revistei "Interview". Doi ani mai târziu, actriţa a pozat pentru ediţia din ianuarie 1995, a revistei "Playboy". La cea de-a 20-a aniversare a sa, Steven Spielberg i-a oferit drept cadou o pătură pe care scria "Îmbracă-te". Ataşate, erau pozele ei din "Playboy", prelucrate de către departamentul artistic al lui Spielberg, astfel încât în toate, Drew apărea îmbrăcată.





Barrymore a obţinut, în 1993, o a doua nominalizare la premiile Golden Globe, pentru rolul jucat în serialul TV, "Guncrazy".





Printre filmele ce au urmat în cariera artistică a actriţei s-au numărat: "Boys on the Side" (1995), "Scream" (1996), "Wishful Thinking" (1996), "The Wedding Singer" (1998), "Home Fries" (1998), "Never Been Kissed" (1999), "Charlie's Angels" (2000, şi producătoare), "Riding in Cars with Boys" (2001), "Charlie's Angel's: Full Throttle" (2003, şi producătoare), "50 First Dates" (2004) şi "Fever Pitch" (2005).





În 1995, Drew Barrymore a înfiinţat compania de producţie Flower Films. În 1999 a produs primul său film - ''Never Been Kissed''. Au urmat şi altele, printre care: ''Donnie Darko'' (2001), ''Duplex'' (2003), ''Fever Pitch'' (2005), ''He's Just Not That Into You'' (2009), ''Charlie's Angels'' (2011), ''Animal'' (2014), "How to Be Single" (2016), "Santa Clarita Diet" (2017-2019), "Charlie's Angels" (2019).





La 3 februarie 2004 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2006 a fost declarată una dintre actriţele cele mai bine plătite de la Hollywood. Anul următor, Barrymore a apărut în filmele "Music and Lyrics" şi "Lucky You".

Au urmat peliculele "Beverly Hills Chihuahua" (2008 - voce), "He's Just Not That Into You" (2009), "Everybody's Fine" (2009), ''Whip It'' (2009, debut regizoral), ''Grey Gardens'' (2009), ''Going the Distance'' (2010), ''Big Miracle'' (2012), ''Blended'' (2014), "Miss You Already" (2015).





La 3 februarie 2007, Barrymore a găzduit emisiunea "Saturday Night Live", pentru a cincea oară, fiind cea de-a doua gazdă feminină, care a făcut acest lucru, după Candice Bergen, şi rămânând cea mai tânără celebritate ce a apărut în cadrul show-ului, prima sa apariţie având loc la vârsta de şapte ani. În acelaşi an a ocupat primul loc în clasamentul People din luna aprilie, cu cei mai frumoşi oameni din lume. În iunie 2007, Gucci a făcut anunţul conform căruia, Drew Barrymore devenea noul reprezentant al liniei de bijuterii a companiei.





Tot în 2007 a devenit Ambasadoare ONU Împotriva Foametei în cadrul programului "World Food" al Naţiunilor Unite, iar la 3 martie 2008, a donat 1 milion de dolari pentru acest program.





În 2010 a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă dintr-o mini-serie sau film TV, pentru apariţia în filmul TV ''Grey Gardens'', iar în ianuarie 2017 a fost unul dintre prezentatorii ceremoniei de decernare a Globurilor de Aur. În 2020 urmează să apară în filmul "The Stand-In", unde joacă dublu rol.

Drew Barrymore a lansat, în 2014, un album de fotografii intitulat ''Find It in Everything''. Actriţa are două fiice - Olive (născută în 2012) şi Frankie (născută în 2014).