Michael Jackson avea tatuaje bizare şi era chel în momentul morţii. Dezvăluiri din autopsia artistului

La apogeul carierei, Jackson era imaginea puterii şi a sănătăţii, fiind capabil să execute mişcări complicate aparent fără să facă prea mare efort. În momentul morţii, în iunie 2009, corpul său abia mai cântărea 50 de kilograme şi era afectat de intervenţii chirurgicale şi medicamente, precum şi de ceea ce părea o luptă cu anorexia.Documentele date publicităţii arată că Michael Jackson, în vârstă de 50 de ani, nu avea în stomac în momentul decesului decât medicamente parţial dizolvate.Şoldurile, încheieturile şi umerii cântăreţului erau acoperiţi de urme de injecţii atribuite administrării de analgezice de către medicul său. Buzele lui Jackson erau tatuate cu roz, iar sprâncenele cu negru, în timp ce partea superioară a frunţii era colorată astfel încât să mascheze marginea perucii.Vedeta avea vânătăi suspecte pe genunchi şi pe gambe şi prezenta tăieturi pe spate, urme ale unei căderi recente. Corpul era presărat cu zone de piele mai deschise şi altele mai închise la culoare, lucru care confirmă o afecţiune de pigmentare, vitiligo.Cel mai tulburător element pare să fi fost faptul că părul ondulat care îi ajungea până la umeri s-a descoperit că era o perucă lipită de scalpul artistului.Sub perucă, arată documentele date acum publicităţii, Michael Jackson era complet chel, cu excepţia unor zone de puf roz.„Era doar piele şi os, părul îi căzuse şi nu mânca mai nimic, în afara pastilelor, atunci când a murit”, a explicat unul dintre apropiaţii cântăreţului pentru publicaţia The Sun.Se crede că Jackson a început să poarte perucă după ce părul i-a fost afectat de un incendiu, în timp ce filma o reclamă pentru Pepsi, în 1984. În urma accidentului, starul a fost transportat de brancardieri şi imaginile din acel moment arătau o zonă a capului pe care părul era înlocuit cu o rană profundă. Accidentul este considerat şi momentul în care a debutat dependenţa artistului pentru analgezice.Medicii i-au prescris medicamente puternice pentru a face faţă durerilor provocate de arsură şi cântăreţul a rămas dependent de substanţe până în momentul morţii. Fratele artistului, Tito, a afirmat: „Lua medicamente pentru dureri din cauza arsurilor şi evident că a dezvoltat un fel de dependenţă faţă de ele”.Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray, în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat „This Is It Tour”, care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.