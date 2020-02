Roman Polanski boicotat la festivitatea premiilor Cesar

Mai multe actrițe au ieșit din ceremonia premiilor César de la Paris, după ce Roman Polanski, care a fost condamnat pentru violul unei tinere de 13 ani, în 1977, a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor, scrie BBC Premiile, echivalentul francez al premiilor Oscar, au stârnit controverse după ce filmul lui Polanksi, An Officer and a Spy a primit 12 nominalizări.Regizorul polono-francez a fugit din SUA după condamnarea să de viol din anii '70. De atunci s-a confruntat cu alte acuzații de agresiune sexuală.Filmul An Officer and a Spy ,sau J'accuse în franceză, are ca subiect afacerea Dreyfus din Franța secolului al XIX-lea și a câștigat în total trei premii.Polanski nu a participat la eveniment, afirmând că se teme pentru siguranța sa.Actrița Adèle Haenel, care a spus că a fost abuzată sexual în copilărie de un alt regizor, a fost una dintre femeile care au ieșit din ceremonie după anunțarea câștigării lui Polanski. Protestatarii s-au adunat în afară locației, înaintea premiilor.Decizia de a-l onora pe Polanski la premiile din acest an a avut parte de grupuri feministe furioase și a dus la apeluri la boicot.Întregul consiliu al premiilor César și-a dat demisia la începutul acestei luni pe fondul acțiunilor. O adunare generală va fi organizată după ceremonie pentru alegerea unui nou consiliu, care va analiza implementarea reformelor și modernizarea instituției.Ministrul francez pentru egalitate, Marlène Schiappa, a condamnat anterior decizia de a nominaliza filmul lui Polanski, spunând că este "imposibil ca o sală să se ridice și să aplaude filmul unui bărbat acuzat de viol de mai multe ori".Dar juriul a apărat nominalizările, argumentând că organismul „nu ar trebui să ia poziții morale” în acordarea de premii.