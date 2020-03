Coronavirus: Platforma Amazon suspendă proiecte ca ''Lord of the Rings'' sau ''Hernán Cortés''

Lord of the Rings

Platforma Amazon a suspendat toate proiectele, inclusiv filmările în Noua Zeelandă la serialul "Lord of the Rings" cu spaniolul J.A.Bayona ca regizor şi producător executiv şi la seria "Hernan Cortés", cu Javier Bardem ca protagonist, relatează lui EFE.Filmările la serialul despre conquistadorul spaniol erau pe punctul de a începe şi cele la producţia la "Lord of the Rings", cu un buget estimat la aproape un miliard de dolari (circa 896 milioane de euro), în plină desfăşurare în Noua Zeelandă, au fost suspendate timp de două săptămâni ca urmarea a crizei coronavirusului.Ziarul New Zeland Herald a publicat anunţul de suspendare pe care producătorii serialului l-au trimis duminică celor 800 de membri ai echipei artistice şi tehnice, în care se arată că nu există "răspunsuri clare cu privire la data când vor fi reluate filmările", citează Agerpres