Oprah Winfrey neagă zvonurile potrivit cărora ar fi fost arestată pentru trafic de carne vie

„Tocmai am primit un telefon și am aflat că numele meu este în trending. Sunt acuzată pentru un lucru îngrozitor și FALS. NU ESTE ADEVĂRAT”, a spus vedeta de televiziune în vârstă de 66 de ani. „Nu am fost nici percheziționată și nici arestată. Am avut grijă de igiena mea și m-am distanțat, precum restul lumii. Aveți grijă de voi!”, a mai adăugat Oprah.Oprah pare a fi cea mai recentă victimă a grupului QAnon, un grup alcătuit din persoane care operează online și care susțin teorii conspirative pe care le postează pe fiecare platformă de socializare.