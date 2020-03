7 comedii negre la Netflix numai bune de văzut în România în vremuri de izolare

Există comedii și există comedii negre. Cele două genuri au multe în comun: sunt garantate momente de râs în hohote, câteva scene mai violente, dar nostime, mult umor fizic – însă o comedie neagră nu se dă în lături de la aspecte dure și neplăcute ale vieții. Mai ales, o comedie neagră preia momente jenante, macabre, pline de tensiune și reușește să extragă umor din ele.Veți vedea filme dintre cele de mai jos și vă veți întreba: „Trebuie oare să râd la asta?” – dar e numai o jumătate din distracție.(2013; 7,2/10 IMDb)Nimic mai bun împotriva stressului izolării decât acest clasic al lui David O Russell. A avut 10 nominalizări la Oscar și din păcate a plecat cu mâna goală. Toată distribuția este extraordinară (îi vedeți pe Bradley Cooper și Christian Bale), iar Amy Adams și Jennifer Lawrence au câștigat amândouă Globuri de Aur pentru rolurile din acest film.(2017; 7,3/10 IMDb)Este luarea de poziție a lui Bong Joon-Ho, regizorul lui Parasite, față de maltratarea animalelor în mâinile marilor corporații. Tilda Swinton, laureată a Oscarului, joacă un rol negativ dublu în film. Pe lângă infuzia bine dozată de comedie neagră este un film excelent din toate punctele de vedere.(2018; 6,3/10 IMDb)Un grup de patru prieteni joacă leapșa în copilărie. Lucrurile devin puțin prea aprige când jocul se întinde pe mai mult de 30 de ani. Îi vedem călătorind prin toată țara și dând leapșa altora. Cu Ed Helms și Jake Johnsons, filmul are acțiune, dramă și este extrem de amuzant.(2020)Singura piesă de stand-up comedy din listă. S-ar putea să fie prea neagră pentru unii. Nu veți fi siguri că este omenește să râzi la unele dintre glumele ei. Dar asta e partea tare la comedia neagră, nu? Ea are 20-și-ceva de ani și a cam terminat-o cu viața. E prea bătrână pentru petreceri și prea tânără ca să se așeze la casa ei.(2019; 7/10 IMDb)O biografie a lui Mötley Crüe, formația care s-a ridicat de pe străzile din Holywood până la celebritate internațională. Spunând povestea, filmul vă dă dozele de umor negru necesare pentu a urmări parcursul formației.(2012; 6,4/10 IMDb)The Dictator este probabil unul din cele mai bune roluri ale lui Sacha Baron Cohen. Filmul este apreciat pentru umorul negru și este perfect după o zi muncă. Și dacă ați fost scutit de prea multă muncă din cauza carantinei, este un motiv în plus să-l vedeți. Filmul este super-amuzant de urmărit.(2007; 7,4/10 IMDb)Haos și comedie sunt cuvintele care descriu cel mai bine acest film. Așa cum arată titlul, un deces are loc la o înmormântare. Dacă subiectul pare cu totul serios, este o comedie foarte ușoară. Una care vă va distra foarte bine. Haosul scoate la iveală multe secrete de familie și provoacă încurcături: „Cine e-n sicriu? Că nu e tata!”