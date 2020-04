Jazz: Trompetistul Wallace Roney a murit la 59 de ani din cauza complicaţiilor provocate de Covid-19

Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marţi, la vârsta de 59 de ani, din cauza unor complicaţii provocate de Covid-19, potrivit New York Times.





Roney a fost, iniţial, respins de mulţi, care l-au considerat o clonă a lui Miles Davis. A reuşit să depăşească acest lucru şi a devenit o prezenţă importantă a scenei muzicale.



Cu Davis, care a murit în 1991, a cântat la Montreux Jazz Festival (Elveţia), într-un concert regizat de Quincy Jones.



„Roney şi-a modelat propria reputaţie ca un maestru modern. Îi va fi simţită lipsa”, a transmis Lincoln Center din New York, care l-a numit „un trompetist unic”.



Wallace Roney a lansat aproximativ 20 de albume, iar muzica lui a îmbinat ritmurile funk, hip-hop şi braziliene.



În 1994, a câştigat un premiu Grammy pentru albumul „A Tribute to Miles” şi a mai fost nominalizat în 1997 pentru albumul „Remembering Bud Powell”.



Familia lui are în vedere organizarea unei ceremonii de omagiere, după ce va trece criza sanitară, a transmis agentul muzicianului, conform News.ro.