Figură importantă a jazzului american a murit din cauza Covid-19

Pianistul jazz Ellis Marsalis Jr., în vârstă de 85 de ani, a murit miercuri noapte din cauza unor complicaţii pe fondul Covid-19, a anunţat fiul lui, saxofonistul Branford Marsalis, citat de Variety.





Originar din New Orleans, pe lângă o carieră proeminentă, Ellis Marsalis a deschis drumul în industria muzicii pentru patru dintre fiii lui - Wynton, Branford, Delfeayo şi Jason.



Wynton Marsalis este trompetist şi director la Jazz at Lincoln Center, Branford Marsalis este saxofonist, Delfeayo Marsalis este trombonist, iar Jason Marsalis este baterist.



„Tatăl meu a fost un uriaş muzician şi profesor şi mai minunat ca tată. A investit tot ce a avut pentru a ne face să fim la cel mai înalt nivel posibil”, a transmis Brandford Marsalis.



Ellis Marsalis i-a avut, în anii 1950-1960, mentori pe unii ca Ed Blackwell, Cannonball Adderley, Nat Adderley şi Al Hirt. El a predat la New Orleans Center for Creative Arts în anii ’70s, iar printre studenţii lui s-au aflat Terence Blanchard, Harry Connick Jr., Donald Harrison, Marlon Jordan, Kent Jordan şi Nicholas Payton.



În 2008, a fost inclus în Louisiana Music Hall of Fame, iar Center for Music din New Orleans a primit numele lui cu un an înainte.



Primarul oraşului New Orleans, LaToya Cantrell, a publicat un mesaj pe Twitter, în care l-a numit pe Ellis Marsalis „prototipul a ceea ce vrem să spunem când vorbim despre jazzul din New Orleans”, transmite News.ro.