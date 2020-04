Adam Schlesinger, compozitor premiat cu Emmy şi Grammy, a murit la 52 de ani din cauza coronavirusului

Adam Schlesinger, fondator al trupei power-pop Fountains of Wayne şi compozitor premiat cu Emmy şi Grammy, nominalizat la Oscar şi Tony, a murit miercuri la vârsta de 52 de ani din cauza Covid-19, informează News.ro.





Schlesinger a fost spitalizat în luna martie şi testat pozitiv cu Covid-19.



Cu grupul Fountains of Wayne a lansat cinci albume, între anii 1996 şi 2011. În aceeaşi perioadă, a lansat şase albume cu cealaltă trupă a lui, Ivy, şi în tot acest timp şi-a consolidat cariera de compozitor pentru film şi televiziune.



Primul lui succes a fost „That Thing You Do” (1996), pentru filmul omonim în care au jucat Tom Hanks şi Liv Tyler. Pentru această compoziţie, interpretată în film de Wonders, Schlesinger a primit o nominalizare la Oscar.



Tom Hanks, care a şi regizat filmul, a publicat pe Twitter un mesaj în care îşi exprimă regretul pentru moartea lui Schlesinger.



Născut pe 31 octombrie 1967, Adam Schlesinger a trăit în Manhattan, înainte ca familia lui să se mute în New Jersey. Cu Fountains of Wayne, pe care l-a fondat împreună cu Chris Collingwood, a debutat discografic în 1996, album omonim care a fost bine primit de critici. Cel mai recent album al grupului a apărut în 2011 - „Sky Full of Holes” -, iar Fountains of Wayne s-a destrămat în 2013.



La începutul anilor 2000, Schlesinger şi Fountains of Wayne au înregistrat primul succes cu „Stacy’s Mom”, nominalizat la Grammy.



Adam Schlesinger a colaborat, între alţii, cu James Iha de la Smashing Pumpkins, Taylor Hanson de la Hanson şi Bun E. Carlos de la Cheap Trick, alcătuind supergrupului Tinted Windows, care a lansat un album omonim în 2009.



Schlesinger a continuat să scrie pentru film, televiziune şi teatru. Între lungmetrajele pentru care a lucrat se numără remake-ul „Josie and the Pussycats” (2001) şi „Music and Lyrics” (2007), în care au jucat Drew Barrymore şi Hugh Grant, iar cât priveşte televiziunea, a scris opt cântece pentru programul special „A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!” (2008) al lui Stephen Colbert. Acestea din urmă i-au adus un trofeu Grammy.



A primit o nominalizare la premiile Tony, în calitate de co-semnatar al coloanei sonore a musicalului „Cry-Baby” (2008), şi a primit două premii Emmy, în 2012 şi 2013, pentru cântece originale din „Tonys” - „It’s Not Just for Gays Anymore” şi „If I Had Time”. El a fost compozitor şi producător muzical executiv al serialului „Crazy Ex-Girlfriend”, fiind recompensat cu un al treilea Emmy pentru cântecul „Anti-Depressants are So Not a Big Deal”.



Înainte de a se îmbolnăvi, Schlesinger lucra la muzica pentru o nouă versiune a „The Nanny”.