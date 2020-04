Meghan Markle, fosta ducesă de Sussex, vrea înapoi în actorie - Vânează însă doar un rol important

Fosta ducesă de Sussex, cunoscută iniţial pentru rolul din serialul „Suits”, îşi doreşte să joace în regia unui cineast consacrat.



„Le-a spus agenţilor ei că vrea ca Ava DuVernay să facă parte din proiect şi că este nevoie de un scenariu corect”.



Regizoarea, scenarista, producătoarea şi actriţa Ava DuVernay, premiată în 2012 la Sundance pentru regia filmului „Middle of Nowhere”, a lucrat în ultimii ani cu nume ca Oprah Winfrey şi are o colaborare extinsă cu Netflix. În plus, ea este cunoscută pentru activismul social.



Deşi Markle a primit mai multe oferte în ultimele luni, consideră că majoritatea sunt de prost gust şi sub nivelul ei.



După ce au renunţat la obligaţiile protocolare din cadrul familiei regale, anul acesta Markle, prinţul Harry şi fiul lor în vârstă de 11 luni s-au mutat în Canada. Recent, ei au părăsit ţara pentru Los Angeles, informează News.ro.