Cum arată casa de 20 de milioane de dolari din New Jersey pe care Bon Jovi a scos-o la vânzare

Muzicianul american Jon Bon Jovi a scos la vânzare vila din New Jersey pentru suma de 20 de milioane de dolari, scrie Variety.





Cunoscută sub numele High Point Estate, ea se află în zona exclusivistă Monmouth. Proprietatea ocupă aproximativ 5.500 de metri pătraţi.



Proiectată de celebrul arhitect Robert A.M. Stern, vila dispune de propriul pub, de un studio muzical şi garaj, de o sală de cinemă, o piscină încălzită şi un ponton privat.



La distanţă de o oră de Manhattan, reşedinţa de lângă râu are şase dormitoare şi şapte săli de baie. Pe proprietate se mai află o casă de oaspeţi cu trei dormitoare, bucătărie şi băi.





Jon Bon Jovi a cumpărat în urmă cu mai bine de doi ani, cu 19 milioane de dolari, un apartament în West Village (Manhattan), apoi a vândut un altul, în aceeaşi zonă, cu 15 milioane de dolari. El mai deţine, de 16 ani, o proprietate în Hamptons, informează News.ro.





Aici poți urmări o fotogalerie cu casa pe care o vinde Jon Bon Jovi.