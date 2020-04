Cunoscuta realizatoare tv Ellen DeGeneres, val de critici după o declarație: "Carantina este ca închisoarea"

Realizatoarea de televiziune Ellen DeGeneres, una dintre cele mai populare figuri din industria americană, a stârnit un val de critici după ce a comparat autoizolarea din vila ei de milioane de dolari cu închisoarea.





DeGeneres, al cărei show TV este suspendat timp de trei săptămâni în urma măsurilor dictate de autorităţi, a prezentat miercuri din casa ei din California un program filmat de soţia sa, Portia De Rossi.

Carantina, precum închisoarea

„Un lucru pe care l-am aflat din carantină este că e ca în închisoare, asta este”, a spus DeGeneres, filmată stând într-un fotoliu şi privind spre pajişti înverzite şi munţi. „Asta pentru că am purtat aceleaşi haine timp de zece zile şi toată lumea de aici e gay”, a adăugat ea amuzată de propria glumă, relatează Reuters.



Ea a lăudat eforturile lucrătorilor sanitari şi ai altora din prima linie în lupta cu pandemia, însă gluma cu închisoarea a fost ferm taxată.



Un activist a scris pe Twitter: „Am prieteni şi oameni dragi care sunt încarceraţi. Ei sunt închişi în condiţii oribile şi îngroziţi de ce li se va întâmpla. «Gluma» ta despre carantina acasă asemănătoare închisorii este fără haz şi lipsită de respect”.



Peste 280 de deţinuţi şi 400 de angajaţi din închisorile din New York au fost diagnosticaţi cu Covid-19 şi cel puţin 7 dintre ei au murit, potrivit New York Department of Corrections.



În Chicago, aproximativ 230 de deţinuţi din închisorile din districtul Cook au fost testaţi pozitiv, alături de 92 de angajaţi ai centrelor de detenţie. Statul Louisiana a raportat, de asemenea, decese legate de Covid-19 în rândul deţinuţilor.



Un alt utilizator de Twitter a scris: „Ellen, prizonierii din ţara asta sunt prinşi în carantină 24 de ore în celule care au, probabil, dimensiunea unuia dintre duşurile tale şi alţii dorm la un metru de deţinuţi bolnavi. Şi mor. Experienţa ta nu are nicio legătură cu închisoarea”.

Se plictisea pe canapea

Luna trecută, DeGeneres a fost criticată pentru că, într-un videoclip în care apărea stând pe canapea, se plângea că s-a plictisit.



Statele Unite sunt cele mai afectate de Covid-19, cu peste 435.000 de cazuri confirmate şi mai mult de 14.800 de decese, transmite News.ro.