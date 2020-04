Platforma unde ai parte de concerte românești live, la tine acasă

Overground Showroom, platformă online de concerte româneşti, a fost lansată, iar primele producţii disponibile sunt show-uri ale trupelor byron, The Mono Jacks, Luna Amară, Diamonds are Forever şi Melting Dice, informează News.ro.

Catalogul va conţine concerte live ale artiştilor din România, filmate full HD şi cu sunet de înaltă calitate.Concertele vor fi disponibile pentru streaming 24/7, iar veniturile generate de platformă vor fi direcţionate către artişti.Abonamentul lunar costă, iar utilizatorii au acces la toate concertele disponibile în biblioteca online, urmând a fi adăugate periodic producţii noi. Există şi posibilitatea de abonare pentruşiDe asemenea, utilizatorii pot viziona un singur concert din catalog timp de o lună pentru 4,99 de euro +TVA.Primele producţii disponibile pe Overground Showroom ( showroom.overground.ro ) sunt concerte ale trupelor byron, The Mono Jacks, Luna Amară, Diamonds are Forever şi Melting Dice.Concertele byron – byronnouălive la Cincşor şi The Mono Jacks – Gloria la Arenele Romane, filmate în acest an, sunt disponibile în premieră şi în exclusivitate pe Overground Showroom.