Doliu la Hollywood: Allen Daviau, director de imagine nominalizat de 5 ori la Oscar, a murit din cauza Covid-19

Directorul de imagine Allen Daviau, de cinci ori nominalizat la Oscar pentru filme „E.T. the Extra Terrestrial” şi „Empire of the Sun”, a murit la vârsta de 77 de ani din cauza Covid-19, relatează Variety.





Daviau era internat la Los Angeles şi a decedat miercuri, potrivit apropiaţilor lui.



Născut în New Orleans, Allen Daviau a fost nominalizat la Oscar pentru imaginea filmelor „The Color Purple”, „Empire of the Sun” şi „E.T. the Extraterrestrial”, regizate de Steve Spielberg, şi pentru „Avalon” şi „Bugsy”, regizate de Barry Levinson.



El a filmat şi secvenţa din deşertul Gobi folosită în filmul „Close Encounters of the Third Kind” al lui Spielberg.



„În 1968, Allen şi cu mine ne-am început carierele umăr la umăr cu scurtmetrajul «Amblin». Allen a fost un artist minunat, iar căldura şi omenia lui au fost la fel de puternice precum lentilele. A fost un talent unic şi o persoană frumoasă”, a transmis Spielberg.



Daviau a început prin a filma videoclipuri pentru artişti precum The Animals şi Jimi Hendrix.



În afara colaborării cu Spielberg şi Levinson, el a lucrat cu cineaşti ca John Schlesinger („The Falcon and the Snowman”), Albert Brooks („Defending Your Life”) şi Peter Weir („Fearless”). Unul dintre ultimele lui filme a fost „Van Helsing”, informează News.ro.