FOTO Actriţa Goldie Hawn, fiica ei Kate Hudson şi nepoata Rani Rose, pe coperta ediţiei „Beautiful” a revistei People

Actriţa Goldie Hawn, fiica ei Kate Hudson şi nepoata Rani Rose Fujikawa apar pe coperta „Beautiful”, ediţie anuală a revistei People, marcând astfel o premieră, informează News.ro.



Este pentru prima dată când trei generaţii sunt reprezentate pe coperta ediţiei anuale dedicate frumuseţii, care împlineşte 30 de ani.



„Aceste femei ilustrează ceea ce este important pentru noi acum: optimism, bunătate, veselie şi familie”, a transmis redactorul-şef al People, Dan Wakeford.



Hawn, în vârstă de 74 de ani, şi Hudson, în vârstă de 41 de ani, vorbesc în revistă despre relaţia lor şi despre provocările pe care le presupune rolul de mamă.



„Mama a fost cea mai mare susţinătoare a mea şi mă gândesc la Rani... sper să îi pot da acelaşi tip de încredere”, a spus Hudson, cunoscută din filme ca „Almost Famous” şi „How To Lose a Guy in 10 Days”.



Ediţia dublă cuprinde 40 de pagini în care apar alte staruri, ca Gwyneth Paltrow şi Rita Wilson, care s-au fotografiat pentru secţiunea „Barefaced Beauties”.



Michelle Pfeiffer a fost prima persoană care a apărut pe coperta ediţiei speciale „Most Beautiful”, în 1990. De-a lungul timpului, pe copertă s-au aflat, între alţii, Julia Roberts, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio şi Beyonce. În 2018, numele ediţiei speciale a devenit „Beautiful”.



Love, family and true beauty. \uD83D\uDC95 Mother-daughter duo @GoldieHawn and Kate Hudson — along with adorable baby Rani Rose — are our 2020 #BeautifulIssue cover stars! https://t.co/EJ2wFxwx2O pic.twitter.com/EA4fdnESGO