Lansarea noului film din seria Batman, amânată pentru 1 octombrie 2021

The Batman

Noua peliculă din seria „Batman”, cu Robert Pattinson în rolul principal, are o nouă dată de lansare. Din cauza epidemiei cu noul coronavirus, filmările au fost blocate la Londra, iar data lansării a fost amânată pentru 1 octombrie 2021, anunță Mediafax.Noua peliculă din seria „Batman”, cu Robert Pattinson în rolul principal, va fi lansată în 1 octombrie 2021. Filmările au fost blocate din cauza pandemiei de coronavirus. Până în martie, când a fost suspendată producția, a fost turnat doar un sfert din film.Filmul regizat de Matt Reeves îi mai are în distribuţie pe Zoe Kravitz în rolul Catwoman şi Jeffrey Wright, care îl interpretează pe comisarul Gordon. În alte roluri se regăsesc Andy Serkis (Alfred Pennyworth) şi Colin Farrell (Omul Pinguin).Epidemia a blocat şi filmările pentru „Spider-Man 3” şi a provocat amânarea peliculei „No Time To Die”, ultima apariţie a lui Daniel Craig în rolul James Bond.