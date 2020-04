La Hollywood este în pregătire un film despre viața lui Whitney Houston

Scenariul filmului este semnat de Anthony McCarten, cunoscut pentru lungmetrajul "Bohemian Rhapsody". McCarten a fost nominalizat la premiile Oscar pentru scenariile filmelor "The Theory of Everything", "The Darkest Hour" şi "The Two Popes".Filmul este autorizat de moştenitorii artistei, producătorul muzical Clive Davis şi Primary Wave Music."Din întreaga mea experienţă personală şi profesională cu, de la adolescenţă la tragica ei moarte prematură, eu ştiu că nu a fost spusă povestea completă a lui Whitney Houston", a declarat Davis într-un comunicat de presă.Filmul ar putea fi regizat de Stella Meghie şi nu se ştie deocamdată cine va juca rolul principal., celebră atât pentru cântecele ei de dragoste, cât şi pentru scandalurile generate de dependenţa ei de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, la vârsta de 48 de ani, cu o zi înainte de gala de decernare a premiilor Grammy. Autorităţile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină şi de o maladie cardiacă.Whitney Houston, născută pe 9 august 1963, a dominat scena muzicală pop şi soul a anilor 1980 şi 1990, vânzând aproximativ 200 de milioane de discuri şi fiind supranumită "Vocea".