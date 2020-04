Din cauza Covid-19, Pearl Jam lansează online „Gigaton Visual Experience”

Trupa Pearl Jam lansează vineri, online, proiectul „Gigaton Visual Experience”, care trebuia să aibă premiera în cinematografe înainte de apariţia, pe 27 martie, a albumului „Gigaton”.





Pentru că sălile de cinema au fost închise în urmă cu câteva săptămâni din cauza pandemiei, grupul american a decis ca materialul audio-video să fie disponibil, timp de şapte zile, tuturor utilizatorilor aplicaţiei Apple TV din peste 100 de ţări.



„Este un mod unic de trăi acest album”, a spus producătorul „Gigaton” Josh Evans despre proiect.



„Gigaton” este al 11-lea album de studio al grupului inclus în Rock and Roll Hall of Fame în urmă cu trei ani. El a debutat pe locul al cincilea în clasamentul Billboard 200.



Pearl Jam trebuia să înceapă turneul nord-american pe 18 martie, însă toate concertele au fost anulate.



Înfiinţată în Seattle, în 1990, Pearl Jam este una dintre formaţiile-emblemă pentru stilul grunge. Grupul este format din Eddie Vedder (voce, chitară), Jeff Ament (chitară bas), Stone Gossard (chitară ritmică) Mike McCready (chitară principală) şi Matt Cameron (tobe). De la înfiinţare, Pearl Jam a câştigat un premiu Grammy din 12 nominalizări şi a lansat 11 albume de studio care au fost vândute în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial. Trupa a fost inclusă, în 2017, în Rock and Roll Hall of Fame, informează News.ro.