VIDEO Donald Trump, ironizat încă o dată de Alec Baldwin: "Înconjuraţi-vă de cei mai proşti oameni pe care-i găsiţi, aşa încât să străluciţi mereu"

Personajul Donald Trump interpretat de Alec Baldwin oferă un sfat "teribil" într-un videoclip care face parte din finalul sezonului 45 al emisiunii Saturday Night Live de la NBC, transmite News.ro.







Saturday Night Live a încheiat sezonul 45 cu un alt episod, filmat de acasă, din care nu putea lipsi actorul Alec Baldwin, în rolul consacrat al preşedintelui Donald Trump.



"Personajul" de la Casa Albă are un discurs pentru elevii care absolvă şcoala online, prin intermediul platformei Zoom, el fiind cel care susţine discursul principal.







"Sunteţi norocoşi să absolviţi acum când există atât de noi locuri de muncă incitante, precum paznic la magazinele de legume, model pe internet, hoţ care fură de pe verandă, asistentă medicală de ocazie şi miner", le-a spus Trump al lui Baldwin absolvenţilor care au început să părăsească, unul câte unul, întâlnirea online. "Nu uitaţi de cărbune. E în pământ, trebuie doar să sapi şi să-l iei".



Apoi, Trump a dat asigurări că în toamnă vor fi deschise şcolile.



"Şcoala online este o păcăleală iar eu ştiu asta, pentru că şcoala mea online s-a aflat pe primul loc în topul celor mai teribile înşelătorii de către US News la fiecare deschidere de an", a confirmat Trump înainte de a tuşi de câteva ori şi de a bea "un vechi şi invincibil suc", dintr-o sticlă de Clorox.



"Ştiu că este greu, dar am să vă dau un sfat real", a spus Trump. "Credeţi în voi şi puteţi obţine orice. Uitaţi-vă la mine, am început ca fiul unui simplu proprietar bogătaş şi am ajuns miliardar, preşedinte, şi cel mai bun expert din lume în boli infecţioase".



"Înconjuraţi-vă de cei mai proşti oameni pe care-i găsiţi, aşa încât să străluciţi mereu. Dacă nu înţelegeţi ceva, spuneţi că e o tâmpenie. Nu vă daţi niciodată cu cremă de soare. Să trăiţi fiecare zi ca şi cum ar fi ultima pentru că intenţionăm să lăsăm virusul să umble liber. Virus care, amintiţi-vă, a pornit dintr-un laborator din Obama! Vă las cu unul dintre cele mai inspirate citate ale mele: Căutaţi să atingeţi stelele, pentru că dacă sunteţi o stea o să va lase să o faceţi! "Mulţumesc clasei 2020 şi să avem cea mai grozavă vară din viaţa noastră. Cine e cu mine?", a încheiat Trump.