Astrid Kirchherr, fotografa celor de la The Beatles, a murit la 81 de ani

Astrid Kirchherr si componentii The Beatles





Ea a realizat primele fotografii cu trupa în timpul rezidenţei acesteia la Hamburg, la începutul anilor 1960, şi este creditată că a ajutat la dezvoltarea stilului vizual al grupului.



Decesul ei a fost anunţat de Mark Lewisohn, specialist în The Beatles, care a spus că ea a murit pe 13 mai după o scurtă boală.



„Darul ei oferit The Beatles a fost incomensurabil”, a scris el pe Twitter.



Kirchherr a descoperit trupa într-un club din Hamburg. „Mintea mea părea un carusel, arătau absolut incredibil. Întreaga mea viaţă s-a schimbat în câteva minute. Tot ce îmi doream era să fiu cu ei şi să îi cunosc”, i-a declarat ea lui Bob Spitz, biograf al The Beatles.



Astrid Kirchherr a început o relaţie cu Stuart Sutcliffe, primul basist al grupului, şi ea a fost cea care i-a tăiat părul în stilul devenit apoi emblematic al trupei. S-au logodit la scurt timp, însă Sutcliffe a murit în 1962 din cauza unei hemoragii cerebrale, la doar 21 de ani.



„A fost şi încă este dragostea vieţii mele”, declara ea pentru NPR în 2010.



Kirchherr, care a fost căsătorită de două ori, a rămas apropiată trupei după moartea lui Sutcliffe şi a fotografiat-o pe parcursul anilor 1960.



În 2010, o selecţie a fotografiilor ei a fost expusă în Liverpool, apoi publicată în albumul „Astrid Kirchherr, A Retrospective”.



În ultimii ani, Kirchherr a lucrat ca stilist şi designer de interior şi a deschis un magazin foto în Hamburg, oraşul ei natal, transmite News.ro.