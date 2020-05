FOTO Vedetă tv americană, greu de recunoscut după ce ar fi trecut printr-o nouă operație estetică

Ceea ce se dorea a fi o schimbare a culorii părului este de fapt mult mai mult. Vedeta tv cu 111 milioane de urmăritori pe Instagram le-a arătat fanilor practic o "altă persoană".



Complet schimbată, Khloe a uimit prin postarea făcută, iar fanii sunt siguri că este vorba de o operație estetică.



Aflată în izolare la casa sa din California împreună cu fiica sa True, vedeta americană nu a făcut niciun fel de precizare în legătură cu noul look înfățișat recent pe Instagram.



Ultima postare a adunat peste 4.1 milioane de vizualizări.



Khloe Kardashian be looking like a different person every year \uD83D\uDC80 pic.twitter.com/3UIvklDeQk