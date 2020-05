FOTO Cuceritorii de inimi: Vedete care au inspirat generații în anii '90 - Strălucire vs Efemeritate

​Au încântat milioane de oameni, fie că au făcut-o pe scenă, într-un studiou de înregistrări, într-un show tv sau în filme cu încasări amețitoare. Unii sunt precum vinul, alții sunt tot mai greu de recunoscut. Anii au trecut peste toți, iar vedetele care au inspirat generații întregi în anii '90 au ajuns să-și arate latura umană.





Mai jos puteți vedea un TOP 10 al vedetelor care au scris istorie în anii '90, fie că vorbim despre actori sau cântăreți. Câți ani au în prezent și mai ales cum arată vedetele atât de îndrăgite în urmă cu peste 30 de ani.







Trecut vs prezent



Axl Rose





Nume la naștere: William Bruce Rose, Jr. Cântăreț și compozitor american. Ajuns la 58 de ani, Axl Rose s-a făcut cunoscut după colaborarea de mare succes cu Guns N' Roses. A fost solistul trupei de la înființarea acesteia, în 1985, și până în prezent. A mai activat de-a lungul carierei și alături de Hollywood Rose, L.A. Guns, Radifire, iar acum AC/DC.







Piese precum November Rain, Sweet Child O'Mine, Don't Cry, Civil War sau Paradise City au făcut înconjurul lumii și au vândut milioane de discuri.



Mickey Rourke





Nume la naștere: Philip Andre Rourke, Jr. Este un actor, scenarist și fost boxer american. Are 67 de ani, iar de-a lungul timpului a jucat în filme care au adus încasări mari caselor de producție. Este posibil să-l fi văzut în multe filme, însă cel mai recent care i-a adus gloria a fost "The Wrestler". A câștigat Globul de Aur în 2009 după prestația din această peliculă.

Hugh Grant





Nume la naștere: Hugh John Mungo Grant. Este un cunoscut actor britanic și producător de filme. Au trecut anii și peste Hugh, cel care a ajuns la 59 de ani.







A câștigat multe distincții de-a lungul unei cariere de succes, cele mai importante fiind premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal (1995) și Globul de Aur tot în același an.



Jon Bon Jovi





Nume la naștere: John Francis Bongiovi, Jr. Artistul are 58 de ani și a vizitat de două ori România (2011 și 2019). Prima întâlnire cu fanii din țara noastră a fost una de un real succes, în timp ce la concertul de anul trecut au fost mulți cei care au spus că artistul și-a cam pierdut din voce după atâtea prestații de-a lungul carierei. A jucat și în diverse filme, dar consacrarea a cunoscut-o cu ajutorul muzicii.





Lista pieselor care au dominat topurile este una mult prea lungă, însă putem aminti doar câteva: Livin'On a Prayer, It's my life, Always, Runaway, Have a nice Day, Bad Medicine sau Keep the Faith.

Bruce Willis





Nume la naștere: Walter Bruce Willis. Este idolul copilăriei pentru mulți, filmele sale de la începutul anilor 90 fiind foarte bine cunoscute. A tot salvat lumea de atâtea ori încât nici nu și-a dat seama când a ajuns la 65 de ani.







Este însă un "moșuleț simpatic" cum l-a caracterizat Demi Moore, fosta soție. Sunt multe filmele din care s-ar putea să-l știi, însă este greu de crezut că nu ai văzut măcar câteva secvențe din seria "Die Hard" (1, 2, 3 etc).







Pulp Fiction, Twelve Monkeys, Armageddon, Bandits, Ocean's Twelve, The Expendables sau The Sixth Sense sunt alte filme datorită cărora Bruce și-a câștigat un loc în inimile privitorilor.



Tom Cruise





Nume la naștere: Thomas Cruise Mapother IV. În 2006, revista Forbes l-a numit "cea mai puternică celebritate din lume". A fost nominalizat la trei premii Oscar și a câștigat trei premii Globul de Aur (Born on the Fourth of July, Magnolia și Jerry Maguire).







A ajuns la 57 de ani și nu s-a plictisit să tot îndeplinească "Misiuni Imposibile" (le-am și uitat numărul).





Nu a dus o viață liniștită nici în particular, el trecându-și în CV trei soții: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001) și Katie Holmes (2006-2012).



Brad Pitt





Nume la naștere: William Bradley Pitt. A fost și este încă în visele multor femei. A ajuns la 56 de ani și a putut fi admirat recent în "Once upon a time in Hollywood", prestație care a fost recompensată cu un premiu Oscar (a mai cucerit statueta și pentru "12 Years a Slave").





A trecut prin multe paturi, însă istoria reține doar două soții: Jennifer Aniston și Angelina Jolie.





Timpul nu a fost îndurător nici cu el, schimbările fizice suferite de la "Legends of the Fall", la "Meet Joe Black" și până la "Inglorious Basterds" putând fi observate fără mari bătăi de cap. Rămâne însă una dintre cele mai sexy apariții de la Hollywood.



Keanu Reeves





Este născut la Beirut, în Liban, și este cetățean canadian. Câți dintre voi s-ar fi gândit la Keanu Charles Reeves (pe numele de botez)?





A devenit cunoscut în țară (cel puțin pentru cei mai mulți) după rolul lui Neo din The Matrix. Desigur, unii îl știau și din Speed, acolo unde a jucat alături de Sandra Bullock.







A câștigat însă consacrarea după "The Devil's Advocate", acolo unde l-a avut drept coleg de platou pe Al Pacino.







Îi place să meargă cu metroul, duce o viață retrasă și nu arată deloc suma importantă pe care o are în conturi. Keanu a ajuns și el la 55 de ani.



Will Smith







Nume de botez: Willard Carroll Smith Jr. Am putea spune că s-a născut zâmbind și așa a rămas (cu mici excepții) până în prezent, când are 51 de ani.





Este actor, producător, rapper și compozitor și am putea spune că lista ar putea continua dacă și-ar dori neapărat acest lucru.







"Bad Boys", "Independence Day" și "Men in Black" au fost filmele care l-au propulsat în carieră. "The Pursuit of Happyness" este unul din filmele în care nu a mai zâmbit la fel. Rămâne însă una dintre figurile care transmit multă energie pozitivă.



Johnny Deep







Nume de botez: John Christopher Depp. Căpitanul Jack Sparrow a ajuns la 56 de ani, după viață presărată cu multe scandaluri, droguri, alcool, femei și muzică.





A dat senzația că nu și-a refuzat nimic în viață, iar rolurile jucate în carieră i-au adus consacrarea și mulți bani.







Sherilyn Fenn, Winona Rider, Kate Moss, Vanessa Paradis și Amber Heard sunt doar câteva dintre frumusețile cu care și-a împărțit "amarul" vieții.







La nivel muzical, și-a trecut în CV colaborări cu Rock City Angels și Hollywood Vampires.