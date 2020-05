FOTO Puterea reinventării - Kylie Minogue, cei 52 de ani din buletin și câți bani mai câștigă din muzică

​28 mai este o zi importantă din viața artistei Kylie Minogue: împlinește 52 de ani. Cunoscută pe tot mapamondul pentru muzica sa, australianca câștigă încă bani frumoși din concerte, dar are și alte surse de venit.



1988, anul ieșirii în evidență

"I Should Be So Lucky" a fost cântecul care a propulsat-o pe primele locuri în topurile mondiale. De la acel moment, artista a cunoscut gustul succesului, singura perioadă mai cenușie din carieră înregistrându-se în perioada 1993-1998.

În 1988, australianca a ieșit pentru prima dată în evidență:a fost cântecul care a propulsat-o pe primele locuri în topurile mondiale. De la acel moment, artista a cunoscut gustul succesului, singura perioadă mai cenușie din carieră înregistrându-se în perioada 1993-1998.





Cu o abilitate formidabilă de reinventare, Kylie a făcut pasul înapoi în lumina reflectoarelor la începutul anilor 2000. "Spinning Around", Can't Get You out of My Head", "In Your Eyes" și "Slow" au fost melodii care i-au adus locuri fruntașe în topuri și încasări pe măsură.



Cancerul mamar și marea victorie a carierei



Cu succesul revenit pe strada sa, Kylie nu a putut să se bucure până la capăt de glorie. În 2005 i-a fost descoperit un cancer mamar, iar până la operație a mai fost doar un pas.







Pe 21 mai 2005, artista a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, iar apoi a făcut chimioterapie. Lucrurile au mers bine, iar Kylie a putut să-și reia activitatea artistică undeva din 2006 (a lucrat la un nou album în studio).

În 2019 a adunat două milioane de lire sterline din muzică

Cântăreței continuă să-i meargă bine din punct de vedere profesional. Conform presei din Australia, artista a adunat două milioane de lire sterline în 2019 din muzică.







"Kylie este încă o mașină de făcut bani. Are o bază de fani loiali, doritori să o vadă cântând live", se precizează în presa australiană.



Bani pentru a promova turismul australian

Puternic zguduit de incendiile de vegetație de la începutul anului, turismul australian a mai primit o lovitură din cauza pandemiei de coronavirus. În încercarea de a atrage turiștii înapoi, autoritățile australiene au apelat la imaginea cântăreței.







Kylie a apărut într-un video în care îi îndeamnă pe turiști să vină cu toată încrederea în Australia, iar pentru acest lucru a primit fix $935.000. Nu e tocmai rău, nu?







Jurnaliștii australieni vorbesc despre o avere de aproximativ 90 de milioane de dolari adunată de Kylie Minogue de-a lungul unei carierei în care strălucirea a existat din plin.







Discografie:







Kylie (1988)

Enjoy Yourself (1989)

Rhythm of Love (1990)

Let's Get to It (1991)

Kylie Minogue (1994)

Impossible Princess (1997)

Light Years (2000)

Fever (2001)

Body Language (2003)

X (2007)

Aphrodite (2010)

Kiss Me Once (2014)

Kylie Christmas (2015)

Golden (2018)



Cum arată Kylie Minogue la 52 de ani:

Sursa foto: contul de Instagram al artistei







Kylie, la începutul anilor '2000: